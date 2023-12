ChatGPT se estrena en Brasil redactando leyes que se aprueban sin modificación alguna

ChatGPT, la Inteligencia Artificial generativa de texto desarrollada por OpenAI es una herramienta de gran utilidad para incrementar la eficiencia de quienes laboran en algunos terrenos.

Pero poco a poco parece que los seres humanos no han podido evitar la tentación de explotar esta plataforma para realizar por completo actividades que deberían contar con una completa supervisión humana basada en la ética.

Se viven momentos turbulentos en donde incluso los máximos responsables de ChatGPT, OpenAI, perecen mantener serios conflictos sobre el rumbo que debería seguir esta tecnología.

No en vano hace algunos días presenciamos el drama de destituciones y regresos en donde Sam Altman fue expulsado como CEO de la propia firma que fundó para volver más tarde con el apoyo de Microsoft quien ahora tiene un lugar en la mesa.

Así que no debería extrañarnos el cuestionable caso que les compartimos el día de hoy, en donde alguien en Brasil terminó redactando una propuesta de ley completamente utilizando el chatbot de Inteligencia Artificial.

Pero lo impresionante no es en sí el acto cometido, sino lo que sucedió cuando inició con su proceso como si se hubiera tratado de un proyecto redactado por un humano.

ChatGPT ahora redacta leyes que son aprobadas por humanos: el caso de Porto Alegre en Brasil

De acuerdo con un reporte de The Associated Press, un grupo de legisladores municipales de Brasil han promulgado lo que parece ser la primera legislación del país escrita íntegramente por la Inteligencia Artificial de ChatGPT. Lo curioso aquí es que los humano no tenían idea sobre el origen del documento.

La ordenanza municipal que prohíbe a la ciudad cobrar a los contribuyentes por reemplazar los medidores de agua robados fue escrita por el chatbot en secreto, lo que ha generado un debate sobre el papel de la IA en la formulación de políticas públicas.

El concejal de Porto Alegre, Ramiro Rosário, reveló que le pidió al chatbot ChatGPT de OpenAI que elaborara la propuesta. Luego la presentó a sus 35 compañeros del consejo que la aprobaron sin hacer un solo cambio, pero el autor de toda la artimaña nunca les reveló el origen real del documento:

ARCHIVO - El logotipo de OpenAI, fabricante de ChatGPT, aparece en un teléfono móvil, el 31 de enero de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) AP (Richard Drew/AP)

“Si lo hubiera revelado antes, la propuesta ciertamente ni siquiera se habría llevado a votación. Sería injusto para la población correr el riesgo de que el proyecto no sea aprobado simplemente porque fue escrito por inteligencia artificial.”

Es lo que dijo Rosário a la agencia informativa en declaraciones exclusivas. De modo que el consejo de 36 miembros la aprobó por unanimidad y la ordenanza entró en vigor el 23 de noviembre, sentando un precedente serio dentro de este terreno.

Sobre todo si consideramos el detalles de las denominadas alucinaciones que sufre toda IA, en donde desarrolla textos coherentes en apariencias pero con información falsa, imprecisa o francamente inventada.