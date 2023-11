Bill Gates comparte su lista de libros favoritos en 2023

Bill Gates tiene una tradición cálida que muchos en la comunidad esperamos año con año en estas fiestas decembrinas. Cuando el filántropo co-fundador de Microsoft comparte la listas con sus libros favoritos de los últimos 12 meses.

Gates es un ávido lector y consume obras de todo tipo, por lo que sus recomendaciones siempre plantean un espectro bastante amplio de narrativas y perspectivas. Lo que lo ha convertido en una fuente perfecta de sugerencias e ideas cuando no tenemos idea de qué regalar en estas fechas.

En 2022 por ejemplo, para sorpresa de algunos, Bill eligió a Surrender, las memorias de Bono, el vocalista de la banda U2, como uno de los mejores libros de todo el año, al lado clásicos u obras complejas de de otras áreas.

Pera el caso de este 2023 ha vuelto más convencional y delimitado su recuento, donde el escenario también viene con algunas sorpresas inesperadas pero igual de entrañables. Aquí damos un recuento básico de su selección de obras favoritas en estos meses.

Los cinco libros favoritos de Bill Gates este 2023

Como ya es costumbre, Bill Gates utilizó su sitio oficial, Gates Notes, para compartir la lista completa de sus libros favoritos de los últimos 12 meses con un breve texto explicativo que acompaña a un video animado que alude a las publicaciones elegidas.

A diferencia del compendio del año pasado, que se centró en una selección de obras favoritas de todos los tiempos, ahora fue un poco más conciso con los periodos de tiempo, eligiendo sólo tres libros y encontramos algunas aportaciones valiosas en sus comentarios.

The Song of the Cell, de Siddhartha Mukherjee, autor ganador del Premio Pulitzer. Un libro que relata, literalmente, la evolución de las células. Partiendo desde su origen hasta abordar cómo cada enfermedad humana o consecuencia del envejecimiento se reduce a que algo anda mal con las células del cuerpo.

Not the End of the World, de Hannah Ritchie, investigadora principal en Our World in Data, y en este libro utiliza datos para contar una historia que contradice los cada vez más comunes discursos sobre escenarios apocalípticos acerca del clima y otros temas ambientales, pero sin pasar por alto los desafíos.

Invention and Innovation, de Vaclav Smil. Bill Gates asegura que ha leído los 44 libros previos de esta autor, por lo que rebate directamente el argumento central de esta nueva obra, en donde Smil afirma que actualmente presenciamos signos inequívocos de estancamiento técnico y desaceleración de los avances.

Gates no duda en manifestarse en desacuerdo con el escritor, asegurando que en realidad en su obra nunca se ha mostrado optimista sobre las perspectivas de innovación. Aunque admira su capacidad para “explicar el pasado”.

No todas las lecturas recomendadas son de libros que se aman. Al contrario, es importante contrastar ideas ocasionalmente para robustecer perspectivas.