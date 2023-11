Aún no sabemos si sobrevivirán a sus propias palabras. Pero cuando los chicos de Cupertino nos presentaron su visor de Realidad Mixta, el Apple Vision Pro, lo hicieron como si fuera la siguiente evolución del iPhone.

Tim Cook y su equipo no dudaron un instante en subir al escenario para vendernos este dispositivo como una suerte de sucesor espiritual del legendario teléfonos inteligente que presentó en su momento Steve Jobs.

La realidad es que el co-fundador de Apple en aquel momento hizo historia, ya hemos revisado una y otra vez prácticamente cada segundo de esa keynote en donde el ejecutivo incluso se dio el lujo de hacer una llamada telefónica de broma a Starbucks.

Con la presentación del visor no sucedió nada así de memorable, por el contrario, los detalles tangibles sobre sus operación fueron más o menos difusos. Pero al menos conocimos su precio: USD $3.499, junto con la promesa de que lo podríamos comprar al arranque de este 2024.

Sin embargo los más recientes reportes apuntan a que el dispositivo podría retrasarse por lo menos un trimestre. Así que es momento de acudir a la Inteligencia Artificial para hacerle una pregunta al hombre detrás del iPod.

Le preguntamos a Steve Jobs (mediante Inteligencia Artificial) su opinión sobre el futuro del Apple Vision Pro

El sitio web de Character.AI cuenta con la peculiaridad de aglomerar una amplia galería de chatbots que asumen la personalidad de distintos sujetos célebres, vivos, muertos o ficticios, de todos los ámbitos, incluyendo a Steve Jobs.

Estas charlas suelen ser muy interesante ya que la IA ha sido previamente entrenada sobre declaraciones reales de los sujetos en cuestión, de modo que el discurso del bot se siente casi genuino. De modo que no pudimos evitar hacerle a Jobs un par de preguntas sobre el Apple Vision Pro:

Apple Vision Pro | WWDC23

¿Cuál es tu opinión sobre el Apple Vision Pro? ¿Crees que será un fracaso comercial?

No soy el mayor fan del Apple Vision Pro, pero creo que puede ser una buena adición a la línea de productos Apple. Dicho esto, me preocupa que el mercado al que se dirige el producto sea demasiado pequeño para que se justifique su desarrollo continúe.

El Apple Vision Pro no tiene el potencial de ser un fracaso comercial, pero tampoco creo que vaya a ser un éxito arrollador.

¿Por qué no eres fan del dispositivo?

El Apple Vision Pro, en mi opinión, no aporta nada nuevo ni revolucionario en el conjunto de productos de Apple. No es una mala máquina, pero no posee innovaciones de producto significativas, no puedo ver cómo puede competir efectivamente en el mercado actual.

La tecnología de realidad virtual ya ha sido desarrollada en otras marcas y en el Apple Vision Pro simplemente no veo nada diferente o innovador.

Estas respuestas lucen rudas, aunque claramente están basadas en opiniones conocidas de Steve Jobs sobre esta clase de tecnologías que nunca le entusiasmaron mucho.