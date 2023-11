¿Se está desarrollando una película sobre Elon Musk?

La vida de Elon Musk, uno de los empresarios más controvertidos del mundo, sería llevada a la pantalla grande muy pronto.

Según Stuff, A24, un destacado productor independiente, ha adquirido los derechos para realizar una película biográfica sobre Musk basada en la autobiografía autorizada escrita por Walter Isaacson, la cual fue publicada a principios de este año.

Un equipo de primer nivel

La dirección de la película estará a cargo de Darren Aronofsky, conocido por sus trabajos en películas como “Cisne Negro”, “Requiem for a Dream”, “The Fighter” y, más recientemente, “The Whale”, que contribuyó al Oscar ganado por Brendan Fraser como Mejor Actor Protagonista.

A24 ha ganado renombre en la industria como un destacado estudio independiente gracias a proyectos notables como “Uncut Gems”, “Lady Bird”, “Room” y la ganadora del premio a la Mejor Película en 2023, “Everything Everywhere All at Once”.

Musk aparentemente confirmó los informes respondiendo a un artículo en X (anteriormente Twitter), expresando: “Me alegra que Darren esté a cargo. Es uno de los mejores”. Hasta el momento, no se ha revelado quién interpretará al empresario sudafricano en la pantalla.

La biografía de Isaacson, en la cual se basará la película, surge de los dos años que el autor pasó con Musk, sus colegas y su familia, asistiendo a reuniones de la empresa y entrevistando a enemigos de la industria, entre otros.

La extensa biografía de 670 páginas aborda la compleja adquisición de Twitter por parte de Musk a fines de 2022, que ahora se conoce como X y tiene un valor actualmente inferior a la mitad de los 44.000 millones de dólares que Musk pagó por ella.

También explora la lucha del hombre de 52 años con la tecnología de conducción en sus vehículos eléctricos Tesla.

La historia de una figura controvertida

El ascenso de Musk a la fama comenzó en el cambio de milenio con la fundación de X.com en 1999 y SpaceX en 2002. X.com se fusionó con una empresa que eventualmente se convertiría en PayPal, otorgando a Musk un pago sustancial.

Se convirtió en uno de los primeros inversores en Tesla y posteriormente asumió el papel de CEO, convirtiéndose en una figura destacada en la industria automotriz.

En la actualidad, Tesla es el principal vendedor mundial de vehículos totalmente eléctricos, aunque la competencia con empresas chinas, encabezadas por BYD, está aumentando.

A partir del 1 de noviembre, Elon Musk ocupa el puesto de la persona más rica del mundo, con un patrimonio estimado de 217 mil millones de dólares, superando a Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Warren Buffett.