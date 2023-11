¿Saboteará las elecciones? Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó una nueva preocupación sobre los efectos de la IA

Durante una conferencia virtual en la Universidad de Waterloo en Toronto, Sam Altman no dudó en expresar su preocupación sobre los posibles efectos de la inteligencia artificial en las futuras campañas electorales.

El director ejecutivo de OpenAI se refirió a las posibles habilidades de persuasión que esta tecnología podría desarrollar.

“No sabemos con seguridad el impacto que puede tener o no, pero es un ejemplo de algo nuevo que me preocupa porque es muy desconocido”, dijo el creador de ChatGPT.

En esa línea, Altman advirtió sobre el potencial uso de esta tecnología para la difusión de información falsa y la creación de deepfakes. Comentarios que surgen en un contexto en el que Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales de 2024 y Canadá se encamina hacia sus próximas elecciones federales en 2025.

Las medidas ante el creciente avance de la IA generativa

Si bien siempre ha habido avances tecnológicos que pueden impactar en las elecciones, Altman destacó su preocupación específica sobre la inteligencia artificial, debido a su potencial aún desconocido y el alcance de esta influencia.

Recientemente, Meta Platforms Inc., la matriz de Facebook e Instagram, anunció restricciones en el uso de inteligencia artificial en sus plataformas.

La medida indica que a partir del próximo año, exigirán que los anunciantes revelen si sus anuncios contienen imágenes o sonidos generados digitalmente cuando se trate de anuncios relacionados a temas sociales, electorales o políticos.

Además de Altman, destacados expertos en IA, como Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, han expresado preocupaciones sobre el potencial de la tecnología para promover noticias falsas, subrayando así la necesidad de una regulación adecuada y a tiempo antes de las siguientes elecciones.