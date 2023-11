La historia de amor fallida de Elon Musk y Amber Heard que terminó tras unas románticas vacaciones en Chile

La vida amorosa de Elon Musk, el irreverente empresario detrás de SpaceX, Tesla y X, ha estado marcada por un romance en particular: su relación con la actriz Amber Heard. Aunque su historia es complicada y llena de giros, ofrece una visión interesante de la vida personal de dos figuras públicas que suelen estar en el centro de la polémica.

La primera interacción entre Musk y Heard ocurrió en 2012, cuando Musk se acercó al director Robert Rodríguez para organizar una cena con la actriz. Ambos estaban trabajando en la película “Machete Kills” de Rodríguez. Sin embargo, en ese momento, Amber Heard estaba en la turbulenta relación con Johnny Depp, lo que hizo que el encuentro fuera breve y sin mayores hechos.

No sería hasta más adelante que Elon Musk y Amber Heard establecieran una conexión más significativa. La relación se mantuvo en secreto, y las fechas exactas del inicio de su romance no están claras. Según Depp, su relación con Heard comenzó en secreto en 2015, pero la actriz sostuvo en un tribunal que no conoció a Musk hasta la Met Gala de 2016.

Según sus propios testimonios, comenzaron como amigos. Sin embargo, Heard solicitó el divorcio de Johnny Depp poco después, en 2016, y en julio de ese año, los rumores de romance entre ella y Musk comenzaron a circular.

Elon Musk y Amber Heard

Los altos, los bajos y el viaje a Chile

En abril de 2017, la pareja hizo oficial su relación en Instagram durante un viaje a Australia. Se les vio seriamente involucrados el uno con el otro, e incluso se informó que Amber Heard había conocido a los hijos de Musk en mayo de 2017.

Sin embargo, a pesar de los momentos felices, la relación tuvo un giro en agosto de 2017. La ruptura, según las fuentes, se debió a las agendas ocupadas de ambos, con Musk siendo aparentemente el iniciador de la separación. A pesar de la separación, el CEO de SpaceX declaró públicamente que seguían siendo amigos y que se tenían un gran respeto mutuo.

“Aunque Amber y yo rompimos, todavía somos amigos, seguimos siendo cercanos y nos amamos”, escribió. “Las relaciones a distancia, cuando ambos socios tienen intensas obligaciones laborales, siempre son difíciles, pero quién sabe lo que deparará el futuro”, expresó Elon.

Elon Musk y Amber Heard

En noviembre de 2017, Musk reveló en una entrevista que había estado profundamente enamorado y que la ruptura le había causado un gran dolor. Al mes siguiente, fueron vistos nuevamente, aunque insistieron en que eran solo amigos. Luego, en enero, se fueron de vacaciones juntos a Chile, lo que parecía señalar una reanudación de su relación. El restaurante El Taringa compartió una foto para la posteridad.

Sin embargo, en febrero de 2018, la pareja se separó por segunda vez, y una fuente mencionó a People que el momento no era el adecuado. En una entrevista ese mismo año, Heard habló positivamente sobre Musk, en una frase que resume su historia de amor fallida.

“Elon y yo teníamos una hermosa relación, y ahora tenemos una hermosa amistad, una que se basó en nuestros valores fundamentales”.