Influencers hechos con inteligencia artificial: el movimiento que crece bajo las sombras de las redes sociales

Imagen: The RRRealist | OnlyFans podría tener los días contados: TheRRRealist es un proyecto que genera mediante Inteligencia Artificial modelos realistas y sensuales para posar.

Las redes sociales se inundaron de personajes hechos por la inteligencia artificial. Mecanismos como el de Midjourney o DALL-E son capaces de ilustrar a una persona con tan solo un texto que describa lo que el usuario quiere. Estos mismos sistemas están hechos para que el diseño hable, se mueva y gesticule. En concreto, que emule las funciones de los humanos.

En Instagram, X, TikTok y hasta en OnlyFans, aparecen estos personajes, que en líneas generales suelen ser mujeres voluptuosas. Que existan no tiene nada de malo, lo insólito es que en ocasiones sus usuarios no saben que están viendo una ilustración y no una persona de verdad.

Durante los momentos más críticos de la pandemia, antes de la explosión de la inteligencia artificial, recordamos a un hombre en Japón que se hizo pasar por una mujer utilizando técnicas de Deep Fake. El sujeto tenía la cabellera larga, por lo que sólo fue necesario modificar su rostro al de una mujer con rasgos asiáticos.

Grababa videos y se mostraba recorriendo todo el país en moto. Así ganó decenas de miles de seguidores en sus redes sociales. Bueno imaginen esto mismo, pero sin la necesidad del cuerpo de una persona. La IA crea todo desde cero y con esto hay cientos de personas lucrando en diferentes plataformas de Internet.

Una muestra es nuestra imagen de portada, en la que se aprecian a tres mujeres creadas por la inteligencia artificial que reciben muchas reacciones en redes sociales y sitios de Internet en los que se acostumbra a consumir contenido para adultos.

El desarrollo de la IA mejora hasta el punto en el que cuesta diferenciar a una persona real de una ilustración. La Vanguardia publica una reseña que destaca el caso de @Fit_Aitana, una influencer que dice ser de Barcelona y ya tiene 91 mil seguidores en Instagram.

Pero la realidad es que esta modelo no es una persona real, es una creación de la inteligencia artificial. Dice ser “amante del gaming” y el mundo “fitness”.

En su perfil tiene un link que te lleva hacia sus otras plataformas entre las que destaca Fanvue, una suerte de OnlyFans alternativo, en el que una suscripción para su cuenta vale 10.50 dólares mensuales. Lo peor, reiteramos, es que muchos de sus usuarios ignoran que Aitana no es una persona real.