La Ciudad de México llega a The Last Of Us en esta ilustración hecha por la inteligencia artificial

Grandes ciudades completamente desoladas es el resultado del apocalipsis zombie que plantea el videojuego y la serie The Last Of US. Lo vimos en la reciente temporada protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, en el título desarrollado para la consola de Sony PlayStation.

Aunque el escenario de la serie siempre son ciudades de los Estados Unidos, es importante resaltar que lo mismo se vive en el resto del mundo, en esta historia de la ciencia ficción. Por lo tanto, es normal imaginar o preguntarse cómo se verían otras ciudades sometidas al mismo virus mortal por 20 años.

Eso fue lo que hizo la cuenta de TikTok @NostalgiaTime1999. En uno de sus tantos posteos, todos dedicados a la Ciudad de México, responde cómo se vería la capital centroamericana si los humanos dejáramos de existir. El resultado de sus ilustraciones no es otro que uno muy similar a The Last Of Us.

El Zócalo de la Plaza Constitución, Xochimilco, las estaciones del metro, la Basílica de Guadalupe, el Monumento de la Revolución y hasta el Palacio de Bellas Artes, aparecen representados en un entorno devastador de desolación.

Al rededor de cada una de las imágenes no se aprecia ni siquiera una persona caminando, otra de las características del videojuego y la serie que produce HBO. A continuación les dejamos algunas de las imágenes más relevantes.

Ciudad de México @nostalgiatime1999

Ciudad de México @nostalgiatime1999

Ciudad de México @nostalgiatime1999

Ciudad de México @nostalgiatime1999