¿Bill Gates realmente fue atacado con un pastel en la cara?

Bill Gates es un personaje que se ha convertido en un referente obligado, tanto para la industria dedicada a las Tecnologías de la Información como para la sociedad en general.

Debido a ello es absolutamente natural que el sujeto que cofundó Microsoft se convierta en Trending Topic global de vez en cuando por sus acciones o declaraciones.

Pero en fechas recientes la red ha hecho ruido en torno a la figura de Gates por motivo de un curioso fenómeno: la circulación de un video en donde vemos al muchacho ser atacado al recibir un pastelazo en la cara.

En estos días modernos plagados de videos deepfake alterados mediante sistemas de Inteligencia Artificial es comprensible dudar sobre si lo que observamos en el material es o no real.

De modo que nos hemos dado a la tarea de investigar la veracidad y la historia detrás de este clip que cualquier pensaría imposible de concebir, hasta que uno mismo lo ve en persona.

El video de Bill Gates atacado con un pastel en la cara es real

El video viral en cuestión nos muestra supuestamente al fundador de Microsoft, Bill Gates, recibiendo un pastelazo en la cara, en específico un pay por allá del año de 1998.

De acuerdo con el sitio de Snopes, dedicado a verificar y/o desmentir esta clase de videos, ha abordado el caso de este clip para determinar su veracidad y resulta que es 100% real:

Sucede que el video en cuestión fue publicado en YouTube por allá del año de 2020 con el título “Bill Gates - Pie in the Face (The WHO version)”. Pero es hasta días recientes que se ha popularizado en redes sociales como X, TikTok y Reddit.

La anécdota según el New York Times, sucedió por Bruselas en el año de 1998 cuando Bill Gates fue atacado por el escritor Noël Godin y su grupo, que se habían especializado en lanzar tartas a personas famosas por motivos políticos o humorísticos.

Todo habría sido idea de Godin y sus cómplices que esperaron a que Gates pasara por la calle, sosteniendo tartas escondidas en bolsas para cámaras y debajo de sus abrigos. Para cuando Bill recibió el pastelazo un total de 22 personas previas ya habían sido objeto de la misma treta.

Supuestamente Godin eligió a Gates porque consideraba que usaba su inteligencia y su imaginación al servicio del status quo capitalista y la mejor forma de criticarlo que se le ocurrió habría sido con un pastelazo.

Cualquier otra persona habría tomado como una agresión grave recibir esta clase de ataque. Pero en sí el buen Bill no presentó cargos contra los autores de la broma con tintes de protesta.

Incluso en su momento el millonario afirmó que la tarta no estaba muy rica.