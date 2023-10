Don Francisco revela que le pidió una entrevista a la inteligencia artificial: “Resultó mucho mejor que las que he dado”

Don Francisco, el icónico presentador de televisión chileno, conocido en todo el mundo por su programa “Sábado Gigante”, reveló recientemente su acercamiento a la inteligencia artificial (IA).

En una conversación exclusiva con El País, el carismático Mario Luis Kreutzberger compartió sus impresiones sobre este mundo en constante cambio y cómo la tecnología ha transformado su vida y su profesión.

A sus 82 años, se mantiene en plena forma. Al preguntársele sobre el mundo actual en 2023, Don Francisco reflexionó sobre los cambios vertiginosos que ha presenciado a lo largo de su carrera. Comenzó en la televisión en blanco y negro y comparó su evolución en la industria con la transición de un sastre que confeccionaba a mano la ropa a convertirse en un diseñador que utiliza tecnología de última generación.

Cuando se le consultó sobre su opinión sobre la televisión actual, expresó su asombro por la democratización de la producción televisiva. En la era actual, cualquier persona puede tener su propio canal de televisión desde su casa, lo que ha llevado a una profunda transformación en la forma en que consumimos contenido.

Su revelación sobre la IA

La revelación más sorprendente vino cuando Don Francisco mencionó haber solicitado una entrevista a la inteligencia artificial. La experiencia, según él, superó todas sus expectativas: “Se preguntaba y contestaba sola. ¡Y resultó mucho mejor que todas las que he dado! Una entrevista hecha por una máquina con mi imagen y voz sin que yo haya prestado ni mi imagen ni mi voz”.

Don Francisco lanza Teletón 2023 | Aton Santiago, 11 abril 2023 Mario Kreutzberger y animadores de TV entregan los primeros lineamientos de campaña Teletón 2023. Marcelo Hernandez/Aton Chile (MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE)

Ante la pregunta sobre si esto le sorprendió, le dio miedo o le preocupó, Don Francisco se mantuvo imperturbable. Considera que “esta es una evolución natural en la tecnología y que eventualmente se encontrará un equilibrio en la colaboración entre humanos y máquinas”.

Hizo una analogía con la cirugía robótica, donde los cirujanos utilizan robots como herramientas, en lugar de ser reemplazados por ellos: “Como cuando comenzaron las cirugías robóticas. La gente pensó: se acabaron los cirujanos. Pero no: los cirujanos hacen las cirugías robóticas, pero con un robot. Por lo tanto, no sé cómo esto se va a equilibrar. Si bien no podemos anticiparnos, sí hay que estar dispuesto a vivir el nuevo mundo”.

A pesar de sus casi 82 años, Don Francisco se muestra abierto y curioso ante los cambios que trae consigo la tecnología. No se siente nostálgico por el pasado, sino que está dispuesto a adaptarse y experimentar el mundo de las generaciones más jóvenes. Como él mismo señala, el mundo avanza, y es esencial estar dispuesto a vivir en él.