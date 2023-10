Bill Gates y la práctica más tóxica para supervisar a sus empleados: “Era como un capataz…”

El camino de Bill Gates a la cumbre empresarial no estuvo exento de polémica. En algún momento se le conoció por su carácter tiránico, obligando a sus empleados a permanecer demasiado tiempo en Microsoft.

Incluso, se dedicó a hacer una práctica muy tóxica para supervisarlos. Lo contó en una entrevista con el programa Desert Island Discs, de BBC Radio 4.

“Sabía las matrículas de todos”, contó Bill Gates en 2016. “Así que podía mirar en el estacionamiento y ver cuándo entraban y cuándo salían las personas”.

Pues sí, “era como un capataz que merodeaba por el estacionamiento, especialmente los fines de semana”, cita el portal especializado Gear Rice.

Para el multimillonario, los mejores trabajadores eran los que se quedaban más tiempo y los peores, los que salían primero. Su obsesión por la productividad, relacionándola con el tiempo de presencia en la oficina, era enorme.

No obstante, con el paso del tiempo Bill Gates cedió. “Al final tuve que relajarme, ya que la empresa alcanzó un tamaño razonable”, dijo el multimillonario en el programa de BBC.

También admitió que “era un poco más intenso que la mayoría de la gente en ese momento, pero no más intenso que Steve Jobs”.

El discurso de Bill Gates: “Tómense un descanso cuando lo necesiten”

Durante un discurso a graduandos de la Universidad del Norte de Arizona, el fundador de Microsoft siempre dijo que trabajaba los fines de semana, y “realmente no creía en las vacaciones” durante sus primeros años como jefe de la compañía.

“Pero a medida que crecí”, afirmó Bill Gates, “y especialmente cuando me convertí en padre, me di cuenta de que en la vida hay más que trabajo. No esperen tanto como yo para aprender esta lección. Tómense el tiempo para nutrir sus relaciones, celebrar sus éxitos y recuperarse de sus pérdidas”.

“Tómense un descanso cuando lo necesiten. Tómenselo con calma con las personas que te rodean cuando lo necesiten también”.

El paso del tiempo nos hace más sabios a todos. Y sí, también a Bill Gates.