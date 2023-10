¿La inversión más excéntrica de Bill Gates? El millonario pagó US $60 M para que un hotel se viera así

Bill Gates, el fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, ha sorprendido al mundo una vez más con una inversión peculiar. Después de adquirir el control de la prestigiosa cadena Four Seasons, Gates ha sumado un toque europeo a su cartera de bienes raíces al gastar la impresionante suma de 60 millones de dólares en la compra del histórico Castillo de Portofino, ubicado en Italia.

Este castillo, también conocido como Castello Brown, se encuentra en la región de Liguria, en el norte de Italia, y es considerado la propiedad más prestigiosa de la zona. Actualmente, el castillo está dividido en 12 miniapartamentos, pero la visión de Gates es transformarlo en un lujoso hotel europeo, aunque aún se deben resolver algunas limitaciones medioambientales, según informes de medios italianos.

Como explica Perfil, el Castillo de Portofino es una estructura histórica de más de 1.200 metros cuadrados, con un ascensor privado que lleva a los huéspedes directamente a las pintorescas playas del puerto de Portofino.

Según los registros de la Oficina del Registro de Génova, las construcciones en esta zona datan de principios del siglo XVI, y el castillo en sí fue completado en 1557, habiendo sido utilizado en el pasado para defenderse de ataques.

La historia del castillo

La historia de este castillo es fascinante, con ampliaciones y abandonos a lo largo de los siglos. En 1867, fue adquirido por Montague Yeats-Brown, entonces cónsul inglés en Génova, quien siguió el consejo de su amigo, el artista James Harris, y transformó el castillo en una villa sin realizar modificaciones sustanciales en su estructura.

Castello Brown

Portofino, donde se encuentra el castillo, es una comuna italiana conocida por sus coloridos edificios a lo largo de la costa y es un destino turístico muy popular, especialmente entre los visitantes extranjeros que lo consideran uno de los puertos más encantadores del mar Mediterráneo.

Esta no es la primera vez que Bill Gates invierte en un edificio histórico en Italia. En junio de 2022, adquirió el Palazzo Marini de Roma a través de Four Seasons con el objetivo de convertirlo en un hotel de seis estrellas. El Palazzo Marini se encuentra en una ubicación privilegiada, cerca de la famosa Fontana de Trevi, la Plaza de España y la Via Condotti, el epicentro de las compras de moda en Roma.

La empresa inmobiliaria de Bill Gates se enfrenta a un desafío significativo al convertir estos edificios históricos en lujosos hoteles, pero parece estar dispuesto a llevar a cabo estos proyectos únicos que reflejan su visión y su interés en la preservación del patrimonio histórico italiano.