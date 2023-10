Inteligencia artificial: Así funciona Memory, la nueva habilidad de Bard de Google que analiza a sus usuarios

La inteligencia artificial de Google, que conocemos como Bard, se lanzó en marzo de este año, cuatro meses después de que lo hiciera el ChatGPT de OpenAI. Desde entonces, el gigante de Mountain View compite de manera directa contra el impulsor de esta iniciativa tecnológica que revolucionó el mundo entero.

Y si comparamos a los dos chatbots, poniendo como ejemplo las versiones gratuitas en las que no se paga suscripción alguna, Bard de Google parece sacar una leve ventaja.

Ahora, los desarrolladores del gigante de las búsquedas añade una nueva función llamada Memory a su inteligencia artificial que incrementará la experiencia de interacción entre el usuario y Bard, ya que el mismo sistema aprende poco a poco a conocerte para aprender las correcciones que le vayas haciendo en el camino.

“Memory es una nueva función que me permite almacenar y acceder a la información que he aprendido en el pasado. Esto me permite proporcionar respuestas más completas e informativas a tus preguntas, incluso si son abiertas, desafiantes o extrañas”, dijo la misma Bard cuando le preguntamos por su nuevo funcionamiento.

La nueva habilidad almacena información en un formato dentro de sus mismos mecanismos alojados en un sitio de fácil acceso para que pueda procesar rápidamente una respuesta. Esto le permite encontrar la información que requieres incluso si es compleja o difícil de encontrar.

Memory todavía está en desarrollo, pero la IA de Google ya ha aprendido a usarla para responder a una variedad de preguntas. Por ejemplo, la función ya es capaz de proporcionar resúmenes de temas fácticos, crear historias y generar diferentes formatos de texto creativo.

Usos de Memory de Bard

Traducción de idiomas. La IA ahora es capaz de traducir entre más de 100 idiomas. Por ejemplo, puede hacer el traspaso de un artículo de noticias del inglés al español o una carta del italiano al francés.

Asimismo hace contenido original a partir de datos que le puedas proporcionar como poemas, código, guiones, piezas musicales, correo electrónico, cartas, etc. Bard dice ser capaz de escribir un poema sobre el amor o un guion para una película.