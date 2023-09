Estos son los trabajos que mayor riesgo corren de ser reemplazados por una inteligencia artificial

Las máquinas nos van a reemplazar, no hay vuelta atrás. Eso no quiere decir que no habrá más trabajo para los humanos, todo lo contrario, la llegada de la inteligencia artificial abre una enorme cantidad de nuevas actividades. Sin embargo, muchas de las que conocemos como convencionales se quedarán en las manos de un sistema de aprendizaje automático.

Por lo tanto, veamos este listado, que precisamente nos hace la inteligencia artificial de las actividades laborales que mayor riesgo corren de ser reemplazadas por un sistema de aprendizaje automático en el futuro inmediato.

El sitio web Infobae se hace eco de un estudio realizado por el portal de empleos EEUU Indeed, en el que explican lo siguiente:

“El modo en que la gente trabaja cambiará inevitablemente a medida que la IA gane adopción, aumentando o reemplazando ciertas tareas y forzando a repensar algunos perfiles laborales. Las tareas más automatizables –como desarrollar código, documentar tareas e identificar información relevante para diagnóstico- serán reemplazadas o apoyadas por la Inteligencia Artificial”.

De esta manera, detallamos cuáles son esos puestos que mayor riesgo corren de ser reemplazados en lo inmediato.

Trabajos rutinarios y repetitivos: Estos trabajos son los más susceptibles de automatización, ya que pueden ser realizados por máquinas con mayor eficiencia y precisión. Algunos ejemplos incluyen:

Operadores de máquinas

Trabajadores de fábricas

Cajeros

Telemarketers

Recepcionistas



Trabajos que requieren un análisis de datos: La inteligencia artificial puede ser utilizada para automatizar tareas que requieren un análisis de datos, como la detección de fraude, la recomendación de productos y servicios, y la gestión de riesgos. Algunos ejemplos incluyen:

Analistas de datos

Científicos de datos

Investigadores

Contadores

Abogados



Trabajos que requieren creatividad: La inteligencia artificial aún no está a la altura de la creatividad humana, pero está avanzando rápidamente. En el futuro, es posible que la inteligencia artificial pueda automatizar tareas que actualmente requieren creatividad, como la redacción de anuncios, la creación de contenido multimedia y el diseño de productos. Algunos ejemplos incluyen: