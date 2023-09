Apple sigue dudando sobre anunciar en el Twitter / X de Elon Musk, reconoce Tim Cook

Tim Cook sigue analizando si es buena idea anunciar en el Twitter / X de Elon Musk. “Es algo que nos preguntamos constantemente”, dijo en una entrevista.

Los cambios en la red social generaron una estampida de empresas. El retorno de cuentas con lenguaje de odio, las modificaciones en las políticas de verificación y más llevaron a que varias compañías retiraran sus inversiones en Twitter / X.

Apple aún duda sobre si permanecer o no.

El antisemitismo en el Twitter / X de Elon Musk

Una de las grandes preocupaciones de Tim Cook es la promoción del antisemitismo, entre otras formas de discursos de odio. “Es aborrecible. Simplemente a quemarropa, no hay lugar para eso”, dijo el CEO en una entrevista con Sunday Morning, de CBS.

“En general, mi opinión es que Twitter es una propiedad importante. Me gusta el concepto de que está ahí para el discurso y como una plaza de la ciudad. (Pero) también hay algunas cosas que no me gustan”, dijo, aludiendo al antisemitismo.

Elon Musk Twitter pasa a llamarse X

En 2018, Tim Cook recibió el Premio al Coraje contra el Odio, entregado por la Liga Antidifamación, una organización que lucha contra el antisemitismo. Este año, la liga acusó a Elon Musk de “promover el antisemitismo en la red social X”.

Evidentemente, Musk negó la acusación, aunque para todos es visible la política de puertas abiertas que existe, bajo la bandera de la “libertad de expresión”.

Apple y su posición en medio de polémicas situaciones

ARCHIVO - Clientes en una tienda Apple en Beijing, China AP (Mark Schiefelbein/AP)

Apple tiene una de sus sedes principales en Austin, Texas, un lugar donde la legislación anti aborto, anti trans y anti gay se ha fortalecido en los últimos años. También la compañía se expandió en países como China, donde las restricciones son enormes.

El jefe de Apple señaló: “Siempre habrá casos en los que vendemos u operamos en un lugar en el que tenemos una diferencia de opinión sobre algo. Pero te lo digo desde el corazón: creemos en tratar a todos con dignidad y respeto”.

“Así es como nos presentamos como empresa: creemos en ser parte de la comunidad y tratar de abogar por el cambio, en lugar de levantar el foso e irnos”, recalcó Tim Cook.