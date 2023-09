Elon Musk “es un idiota”, dice su biógrafo, y lo compara con Bill Gates y Jeff Bezos

Elon Musk Getty imágenes (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Septiembre es el mes de lanzamiento de la nueva biografía sobre Elon Musk, escrita por el periodista Walter Isaacson. Autor de libros sobre Albert Einstein y Steve Jobs, el norteamericano realizó un seguimiento de varios años al jefe de Tesla, SpaceX y X, entre otras compañías, llegando a una conclusión: “Es un idiota”.

Ojo, es justo colocar la frase dentro de todo su contexto. Y aunque tampoco salga muy favorable para Elon Musk, define su forma de trabajar a la perfección.

Y más: Isaacson compara varios rasgos de Musk con Bill Gates y Jeff Bezos en sus primeras etapas, lo que pinta un cuadro completo del personaje.

Walter Isaacson habló sobre el tema con Heather Landy, directora ejecutiva de Quartz.

La idiotez de Elon Musk, una forma de ser que comparte con otros líderes tecnológicos

“¿Llamarías a Elon una persona cariñosa?”, preguntó Landy.

“No. No. No es empático”, afirmó el autor de la biografía sobre Elon Musk. “A él no le importa. Y es un idiota por eso, no es muy admirable por eso”.

Elon Musk, por Walter Isaacson Biografía - libro

“Pero como él diría, y como diría el ejecutivo que usted citó, a veces las personas que son afectuosas y emocionales no van a despedir a la gente, no van a ser duras, no van a ser rudas, y puede perjudicar a toda la empresa porque están muy ansiosos por agradar a las personas que tienen delante”, señala Isaacson.

Y entra la comparación con otros grandes jefes tecnológicos: “Si miras a muchas personas que han sido duros en su trato, Bill Gates en los primeros días de Microsoft, Jeff Bezos en los primeros días de Amazon, Elon Musk, no necesariamente lo admiro, pero es parte integral de lo que fueron capaces de hacer”.

La forma de trabajar de Elon Musk y el ejemplo definitivo en Twitter, ahora X

Hay un punto específico sobre la forma de trabajar de Elon Musk que destaca Walter Isaacson, y es el del cambio dentro de Twitter, ahora X.

La empresa pasó de ser un lugar dirigido por personas con mentalidad más relajada, a uno con un conductor duro como Musk.

Elon Musk Twitter pasa a llamarse X

“Fue uno de los mayores cambios culturales que creo que jamás veremos en una empresa. Es pasar de la mentalidad más enriquecedora y dulce, de estudio de yoga y café artesanal, a un hackathon las 24 horas del día. Todo dentro”, explicó Isaacson.

Según el autor, cuando las cosas están tranquilas, Elon Musk no está contento. “(Pero) cuando hay una tormenta, él está totalmente involucrado”.