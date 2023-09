‘One Piece’: así se ven los actores de la serie sin caracterización (Nami tiene otro look)

Desde su estreno el 31 de agosto en Netflix, el live-action de One Piece ha logrado sobrepasar las expectativas generadas y ha conquistado por completo a las audiencias en el mundo con su historia.

La serie, adaptación del manga homónimo de Eiichirō Oda, sigue los Piratas de Sombrero de Paja en su búsqueda del “One Piece”, un tesoro que volverá rey de los piratas a su capitán, Monkey D. Luffy.

Sin embargo, los Marines están siguiéndoles la pista al mismo tiempo que otras tripulaciones tienen el mismo objetivo que ellos, por lo que tendrán que luchar juntos con sus destrezas y su amistad.

Tal como en muchas otras producciones de aventuras y fantasía, los actores pasaron por un proceso de caracterización que incluye maquillaje, peinado y vestuario para meterse en la piel de sus roles.

El look de los actores del live-action de One Piece sin caracterización

Por esto, todos lograron distanciarse ampliamente de su imagen normal para convertirse en sus personajes en esta ficción que lleva semanas dentro del top 10 de proyectos más vistos de Netflix.

Por esto, a continuación, te enseñamos cómo se ven los actores detrás de los Piratas de Sombrero de Paja sin la caracterización con la que aparecen en esta exitosa serie del gigante de transmisión.

Iñaki Godoy - Monkey D. Luffy

El actor Iñaki Godoy no luce nada diferente en la vida real de cómo se ve para protagonizar One Piece. No obstante, tiene un estilo casual más moderno que su rol y no lleva sombrero de paja.

Iñaki Godoy en 'One Piece' y en la vida real | (Cortesía de Netflix / Instagram)

Mackenyu - Roronoa Zoro

En One Piece, Mackenyu lleva el cabello verde y vestuarios informales para encarnar a Roronoa Zoro. Fuera del set, la estrella japonesa tiene el cabello castaño y largo, así como también un estilo más elegante.

Mackenyu en 'One Piece' y en la vida real | (Cortesía de Netflix / Instagram)

Emily Rudd - Nami

Emily Rudd lleva estilismos frescos pero femeninos y un choppy bob naranja para ser Nami. Lejos del universo de la serie de Netflix, es otra con una media melena rubia y un estilo muy glamuroso.

Emily Rudd en 'One Piece' y en la vida real | (Cortesía de Netflix / Instagram)

Jacob Romero - Usopp

Jacob Romero luce pañuelos sobre rastas cortas, atuendos casuales y un rostro lampiño como Usopp. En la vida real, luce muy similar con looks desenfadados y el mismo cabello, pero se distingue con una barba.

Jacob Romero en 'One Piece' y en la vida real | (Cortesía de Netflix / Instagram)

Taz Skylar - Sanji

Taz Skylar derrocha clase en elegantes trajes y una melena rubia midi para encarnar a Sanji. En la realidad, el prometedor actor también roba suspiros, pero con un estilo más relajado y con un corte al ras.