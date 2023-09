Bill Gates vs. Elon Musk: el biógrafo de Steve Jobs destapa el origen de su pleito

Elon Musk responde a Bill Gates: dice que "no tiene idea" sobre camiones eléctricos

Para nadie es un secreto que Elon Musk, co fundador de SpaceX, Tesla Motors, dueño de Twitter (ahora X) y hombre más rico del mundo, no lleva una relación cordial y amistosa con Bill Gates, co fundador de Microsoft y filántropo de tiempo completo que incluso predijo la pandemia del Covid-19 antes que nadie.

Por su parte Walter Isaacson es uno de los escritores más afamados de los últimos tiempos. Todo en buena medida gracias a su biografía de Steve Jobs. Durante años ese sólo libro le ha valido una reputación importante a nivel global y ahora ha dado el salto con una nueva obra: la biografía de Elon Musk.

Este libro se encuentra en pleno proceso de lanzamiento y publicación, por lo que hemos conocido algunos jugosos detalles que se han venido publicando en distintos medios para conocer algunos elementos pocos conocidos de la vida del millonario.

Es así como hace pocos días descubrimos que Elon Musk no sólo es un fan del videojuego de Overwatch, sino que encima en algún punto de su relación con la actriz Amber Heard terminó teniendo una cita con la estrella en un cosplay del personaje de Mercy.

El detalle habría surgido a raíz de una visita del propio Musk al set de la película de Aquaman y la estrella habría solicitado la confección del disfraz que tomó un par de meses como un detalle romántico hacia su pareja.

Pero eso sería sólo la punta del iceberg de todo lo que se ha revelado en el libro, donde por ejemplo descubrimos ahora que se detalla a profundidad el origen y evolución del pleito entre estos dos ejecutivos.

Elon Musk vs. Bill Gates: crónica de un pleito de millonarios

Un extenso artículo de los colegas de Business Insider marca un recuento puntual sobre el origen y orden de los momentos de mayor tensión entre Bill Gates y Elon Musk, partiendo de la información de la propia biografía y algunos datos de conocimiento público.

El punto de inicio del conflicto habría sido el año 2020, en plena pandemia, cuando Bill Gates impulsaba proyectos de investigación para el desarrollo de vacunas y se convirtió en referente global sobre medidas preventivas.

Mientras que Elon Musk en más de una ocasión minimizó la pandemia, hizo comentarios que podrían ser tomados como indirectas hacia Gates e hizo todo lo posible para no cerrar sus plantas de Tesla aunque eso pudiera poner en riesgo a sus empleados.

Elon Musk Bill Gates Hackers

Musk también promovió el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina como tratamiento contra la Covid-19, dijo que los niños son inmunes al virus y sugirió que los datos de muertes por coronavirus eran “engañosos”.

Gates no dudó en reaccionar y comentó en aquel entonces para CNBC que “el posicionamiento de Elon consiste en mantener un alto nivel de comentarios escandalosos... Espero que no confunda demasiado áreas en las que no está involucrado”.

Y ese habría sido el inicio de una serie de intercambios donde Gates en toda oportunidad atacaba a Musk, criticaba a Tesla Motors o menospreciaba todo lo relacionado con el millonario.

Con el paso de los años esto ha escalado al grado que Bill Gates ha apostado en la bolsa de valores en contra del crecimiento de Tesla y hasta ha insinuado que Elon podría esta relativamente loco, lo que Musk ha tomado como algo cada vez más personal.