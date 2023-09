Diseño mejorado y tecnología parrillera: revisamos la parrilla Stand Grill

La tecnología puede aplicarse a casi cualquier sector. El desarrollo de productos no es algo sencillo: hay que utilizar nuevas tecnologías para que el producto sea innovador y atractivo para los consumidores finales. Considerando que es septiembre, y en Chile se celebran las Fiestas Patrias, quisimos revisar un modelo de parrilla que cumpliera con ciertas características.

Lo primero, es que fuera un modelo innovador, pero a la vez útil tanto para las personas que viven en departamento como en casa. Adicionalmente, queríamos que el precio no fuese tan elevado y que, pese a contar con tecnologías innovadoras, su uso fuese práctico y sencillo: descubrimos la parrilla Stand Grill y este es su review.

Somela

Un diseño innovador: no importa si vives en departamento

Lo primero que nos llamó la atención de la parrilla fue su tapa. Esto inmediatamente te permite un mayor control del humo (pese a que, por ser una parrilla eléctrica, el humo que se produce al cocinar es mínimo). El diseño exterior, gracias a este accesorio, la hace lucir muy profesional.

Un dato no menor, es que al mantener la tapa cerrada, el calor se distribuye de forma uniforme por sobre y por debajo de los alimentos. Lo que en el caso de las carnes, contribuye a un asado más uniforme y una mejor concentración de los jugos (adiós carne seca).

Somela

¿Porqué señalamos que es ideal tanto para quienes viven en departamento como en casa? Porque gracias a su pedestal, puedes usarla o “de pie” o sin él (y sobre una mesa). Finalmente, tu defines el espacio que le quieras otorgar a tu compañera de asados.

Tecnologías presentes en esta innovadora parrilla

Más allá de su tapa su stand, la parrilla Stand Grill tiene varios plus tecnológicos. Lo primero es su antiadherencia real. Destacamos esto, porque muchos productos suelen decir que son antidherentes y los alimentos se pegan igual. Aquí no.

Esta misma “alta calidad” antiadherente la comparte con otra parrilla de la marca, aún más económica, que viene a ser como su hermana en el catálogo de Somela: la Chef Grill. Al final del review te hablaremos brevemente de ese modelo también y sus diferencias.

Volviendo a Stand Grill, sus 1600W Te brindan todo el poder que necesitas para cocinar el asado más maravilloso. Este poder está dividido en 5 niveles de potencia que podrás configurar directamente desde una rueda lateral ubicada en la parrilla.

Somela

Hay un “pequeño detalle” en su diseño que hará su uso más práctico, sobre todo cuando la uses en exteriores y no tengas una mesa cerca: y su soporte te permitirá colgar la tapa en la parrilla cuando no la estés usando, gracias a un útil gancho.

¿Por qué nos gustó este modelo en particular?

Es una parrilla que puedes usar “de pie” gracias a su stand o en modo sobre mesa, ya que éste se puede retirar. Lo que nos parece práctico y deja a elección del consumidor, el cómo y donde usarla. Eso la transforma en una parrilla versátil e ideal para llevar de paseo y no usarla solo en casa.

Somela

Considerando que en los departamentos no se suele tener mucho espacio, también la transforma en una práctica opción para quienes viven en la ciudad. Su tapa metálica, no solo mantiene protegido tu asado de cualquier accidente, sino que permite una mejor distribución del calor.

Su superficie es realmente antiadherente, teniendo sectores planos o con líneas, para uso como parrilla o plancha. En este sentido, brinda además una buena potencia, con un total de 1600W y 5 niveles de calor configurables.

Somela

Un punto no menor fue el precio. Revisando en Internet la encontramos a un precio máximo de 139.990, pero durante este mes, existían varias ofertas que la ubicaban incluso a 69.990 con ciertas tarjetas de retail. Esto la transforma sin duda en una oferta atractiva, para un dispositivo que sin duda puede acompañarte durante varios años.

¿Y que tal la Chef Grill?

No queríamos terminar esta guía sin hablarte de la hermana “pequeña” de la Stand Grill. Chef Grill de Somela está pensada para interiores, no tiene pedestal y es solo de sobremesa, pero es más visual y gourmet que su hermana mayor.

Con una cubierta antiadherente tan poderosa como la de la Stand Grill, nuevamente podemos asegurarte que no se te pegará ninguna comida. También cuenta con una tapa para mejorar la cocción y resguardar los jugos de tus carnes: pero esta vez es de vidrio.

Somela

Por lo que, si la ubicas al centro de tu mesa y alrededor de tus invitados, preparar el asado se convertirá en una agradable actividad grupal, donde todos pueden colaborar para que la carne quede perfecta. Jamás quedará un desastre en tu mesa, ya que cuenta con una práctica bandeja receptora de jugos. Atrévete con carnes y vegetales, porque este modelo es muy versátil y todo quedará bien. ¿El precio? Muy atractivo también: en la página oficial de Somela se señala que su precio normal es de 99.990, pero durante este mes está a 32.990. Definitivamente una excelente opción si “como buen chileno” a última hora aún no cuentas con parrilla. ¡A celebrar!