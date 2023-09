Tim Burton señala a la inteligencia artificial por copiarse de su estilo: “Es como un robot tomando tu humanidad”

El renombrado director de cine Tim Burton ha expresado su preocupación por el uso de la inteligencia artificial (IA) para replicar su característico estilo visual en ilustraciones basadas en personajes de Disney.

Burton, conocido por su enfoque único y surrealista, compartió sus pensamientos en una entrevista con The Independent (vía La Tercera). El director se mostró inquieto ante la idea de que la inteligencia artificial pueda crear versiones automatizadas de los personajes siguiendo su estilo distintivo.

Comparó esta experiencia con el concepto de que tomar una fotografía pueda “robar el alma” de una persona en algunas culturas. Para Burton, la sensación que le provocó ver estas representaciones automatizadas de sus creaciones fue profunda y casi existencial.

“Ellos hicieron que la IA hiciese versiones de los personajes de Disney. No puedo describir la sensación que eso te da. Me recuerda cuando otras culturas dicen: no tomes mi fotografía porque me está robando mi alma”, comentó Burton.

Acusa a la IA de intrusión

El director expresó que esta experiencia fue más que una simple afrenta personal; la sintió como una intrusión en algo profundamente íntimo. Afirmó que la inteligencia artificial “succiona algo de ti” y puede llevarse un fragmento de tu alma o mente. La idea de que una máquina pueda capturar y replicar la esencia de su creatividad artística lo perturbó.

IA

“Lo que hace es succionar algo de ti. Toma algo de tu alma o de tu mente. Eso es muy perturbador, especialmente si tiene que ver contigo. Es como un robot tomando tu humanidad, tu alma”, agregó Burton, quien hizo hincapié en que este fenómeno es particularmente inquietante cuando se trata de la propia identidad y creatividad de una persona.

Si bien la tecnología ha avanzado significativamente en la creación de arte y contenido generados por inteligencia artificial, las preocupaciones éticas y personales, como las expresadas por Tim Burton, resaltan la importancia de explorar los límites y las implicaciones de estas innovaciones en el mundo del arte y la creatividad.