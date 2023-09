¿Domir bien te hará millonario? Esto es lo que dice Bill Gates al respecto

Tener una buena jornada de sueño probablemente te haga millonario. Eso es lo que dice Bill Gates, como característica principal para iniciar tu propio imperio, en lo que sea que hagas como actividad económica.

Eso sí, después cuando estés despierto hay que trabajar para conseguir los objetivos, pero el hecho de haber tenido un buen descanso te dará las herramientas básicas para funcionar de manera óptima. Veamos lo que dice el magnate estadounidense con respecto al sueño.

A lo largo de su vida Bill Gates habla de haber cometido varios errores que lo llevaron a ser lo que es en la actualidad. Pero hay uno que destaca, debido a que es del que más se arrepiente. Hasta el punto de que si pudiera volver atrás lo cambiaría.

En su etapa de juventud vio como sujetos brillantes hacían alarde de que dormían poco por dedicar tiempo en sus proyectos, una práctica que no deja nada bueno.

“Algunas personas decían ‘solo he dormido seis horas’. Otro tipo decía ‘yo solo dormí cinco’ y ‘bueno, a veces no duermo nada’. Y yo me quedaba como estos tipos son muy buenos, tengo que intentarlo con más fuerza, porque dormir de vagos y es innecesario”, dijo Bill Gates.

Ahora destaca las bondades del descanso y las pone por encima de cualquier cosa. Recomienda lo mismo a su familia y a empleados que trabajen para algunas de sus industrias. Dormir es quizás lo más importante para ser una persona productiva.

De hecho, Bill Gates relaciona el mal descanso con la aparición de enfermedades cerebrales degenerativas como el Alzheimer, según lo explica en su propio podcast, Unconfuse Me.

“Una de las cosas más fuertes que surgen en el tema del Alzheimer es la importancia de dormir bien; es uno de los factores más predictivos de cualquier demencia, incluyendo el Alzheimer, es si estás durmiendo bien”, dijo el cofundador de Microsoft.