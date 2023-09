Las profesiones que se crearon como efecto de la inteligencia artificial: el camino al éxito

¿Tendrás trabajo en el futuro? Depende. Una de las nuevas tecnologías que ha tenido un gran avance es la inteligencia artificial (IA). Según investigaciones la IA generativa podría producir más de USD 4 billones al año. Así lo registra McKinsey, quienes señalaron que podría generar un gran impacto en la economía mundial. Y por supuesto, en las fuentes laborales.

Un estudio de PwC señaló que la mayoría de los trabajadores se verán afectados con el auge de la inteligencia artificial, de acuerdo a lo publicado por La República.

Según la BBC, esta nueva tecnología está generando la necesidad de nuevos trabajos especializados. “No es el fin del trabajo”, le dice a BBC Mundo Janine Berg, economista en la OIT. “Se trata de incorporar esta tecnología para hacernos más eficientes, para ayudarnos a hacer nuestro trabajo”. Una de las profesiones son Ingeniero de prompts.

¿Cuáles son las profesiones que se crearon como efecto de la inteligencia artificial?. Imagen referencial

Ingeniero de prompts: ¿qué es?

El prompt engineer o ingeniero de prompts es la persona que diseña prompts, peticiones o premisas, para después someterlas a una herramienta de IA.

Este fue uno de los tres empleos que se mencionaron en el Foro Económico Mundial, mientras que Business Insider califica la ingeniería del prompt como uno de los ‘hottest’ trabajos en IA generativa.

Investigadores de la IA

Su rol es identificar maneras de usar la IA para superar problemas y limitaciones que tengan las organizaciones.

Se especializa en “comprender grandes conjuntos de datos y convertir ese aprendizaje en ideas y planes para desarrollar nuevas tecnologías de IA que los científicos de datos materializarán”, señala la Universidad de Leeds, en el artículo What are the Top 5 Jobs in AI? (¿Cuáles son los 5 trabajos top en IA?)

Experto en procesamiento de lenguaje natural

Se trata de un experto humanista que domina los modelos lingüísticos y apoya al equipo de desarrollo de software con el procesamiento del lenguaje. Usualmente, según explican desde la BBC, se requiere una carrera de filología, lingüística o traducción e interpretación.

Auditor de logaritmos

Consiste es revisar algoritmos de sistemas o aplicaciones para asegurarse de que carezcan de sesgos que discriminen a las personas por género, raza, edad. Puede tener tanto una formación técnica (desarrollador de software, informático) como una preparación más humanista que profundice en la ética.

Especialista en ética y leyes con conocimiento de la IA

Abogados para entender el derecho comercial, que incluye la propiedad intelectual, y el derecho penal y la ciberseguridad.