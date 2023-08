Pantalones con Inteligencia artificial: una mujer logró caminar con éxito gracias al avanzado dispositivo

El avance de la tecnología sigue dando pasos agigantados en materia de salud. Un par de pantalones, con dispositivos que funcionan con inteligencia artificial ayudaron a que una mujer de 65 años, con parálisis, pudiera caminar.

Se trata de un “milagro” de la ciencia, que logra ejecutar mecanismos de aprendizaje automático en dispositivos de estimulación eléctrica en los músculos, que mandan señales al cerebro para que este vaya guiando, en tiempo real, los pasos que tienen que dar las piernas en pacientes con parálisis.

La BBC reseña que una mujer de 65 años, llamada Julie Lloyd es la primera beneficiada de los ensayos clínicos de este mecanismo. Sufrió un derrame cerebral que la dejó sin poder usar las piernas y ahora aprende a caminar, de forma independiente, gracias a los pantalones de alta tecnología.

Se llaman NeuroSkin y estimulan el músculo por medio de electrodos que controla la inteligencia artificial, no una persona, como pasaba con sistemas similares anteriores, en los que un controlador mandaba señales y el sistema respondía.

Ahora, con la entrada de la inteligencia artificial, un software predice los movimientos y manda las señales que los músculos paralizados no son capaces de enviar al cerebro.

Superar la parálisis gracias a la IA:



Una paciente británica que sufrió un ictus vuelve a caminar de forma independiente gracias a unos "pantalones inteligentes" controlados por IA.



🔹 Los pantalones "NeuroSkin" tienen electrodos que envían impulsos modulados por inteligencia… pic.twitter.com/aNdLxzLTWh — Óscar Sánchez Feijóo (@OscarSanchez) August 16, 2023

“Mi pierna casi se siente como si estuviera siendo guiada”, dijo Julie sobre el uso de los pantalones. “Tenía una sensación de hormigueo al principio, pero después de unos minutos ya estaba caminando”, añadió.

“Mi pierna de repente se levantó del piso y me hizo sentir segura al caminar, y esa es la parte que honestamente no he sentido en absoluto con todo el fisio que he tenido. Desde mi accidente cerebrovascular, nunca me había sentido tan eufórica como me siento en este momento”, comentó Floyd.

“La prenda inteligente es como una segunda piel, lo que significa que tiene sensores que pueden sentir cómo funciona el cerebro y tiene toda la información sensorial para enviar a un sistema de inteligencia artificial”, dijo Rudi Gombauld, director ejecutivo de la firma Kurage, que desarrolla esta prenda.

Explican que la IA va integrada en un chaleco que se conecta a los electrodos. Y con cada paso va recopilando información en tiempo real, la envía al cerebro y este devuelve a la pierna afectada.