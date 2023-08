Quién es Oliver Mulherin, el novio de Sam Altman que trabajó en Meta como ingeniero de software

Si hay que elegir a la tecnología más mediática del año, esa es la inteligencia artificial (IA). Y si hay que elegir a cara de la industria más aclamada de 2023, esa sería la de Sam Altman.

El CEO de OpenAI ha sido uno de los principales impulsores de la IA en el mundo, especialmente desde que se popularizara en Internet la herramienta de ChatGPT, el hábil chatbot de inteligencia artificial. Sin embargo, Altman también ha pedido cierta cautela, especialmente por lo rápido que avanzan algunas compañías en este campo.

Dicen que detrás de todo genio, hay una gran pareja asesorándolo, acompañándolo y apoyándolo. En el caso de Sam, de Chicago, de 38 años y de origen judío, es abiertamente gay.

De hecho, la forma en la que salió del clóset, es podríamos decir, reconocida por la comunidad LGBTQ+. Como cuenta The New Yorker, un grupo de jóvenes cristianos boicotearon una asamblea sobre sexualidad y la respuesta de Altman fue declararse abiertamente gay y preguntar si la escuela iba a aplicar algún tipo de represión al respecto o si querían tener ideas diferentes.

“Lo que hizo Sam cambió la escuela. Se sentía como si alguien hubiera abierto una gran caja llena de todo tipo de niños y los hubiera dejado salir al mundo”, compartió Madelyn Gray, la consejera de la escuela.

Imagen: The Guardian | Sam Altman - CEO de OpenAI.

Conoce a Oliver Mulherin

Pasó el tiempo, ese Sam Altman niño creció, trajo al mundo a OpenAI y, por lo tanto, al auge de la inteligencia artificial con ChatGPT, DALL-E, entre otras herramientas. Pero dejando a un lado su vida laboral y concentrándonos en su vida personal, Altman actualmente tiene una relación de noviazgo con Oliver Mulherin, quien también es su socio.

Sobre Mulherin no hay mucha información pública y Altman ha sabido mantener en resguardo su vida privada. De hecho, tanto él como su novio mantienen como privadas sus cuentas en Instagram, y la única foto pública viralizada en Internet de ambos juntos es la que abre esta publicación.

El perfil de LinkedIn de Oliver Mulherin, de 30 años, muestra que es ingeniero de software y que estudió en la Universidad de Melbourne, Australia, donde nació. En su foto de perfil lleva un sombrero de vaquero.

Oliver Mulherin

Ciertamente, no es un usuario muy activo de la plataforma de empleos y no muestra a qué se dedica actualmente. Sin embargo, entre los trabajos que ha tenido, llama la atención uno en particular: estuvo en Meta por más de dos años, precisamente como ingeniero de software.

Se desconoce el cargo exacto que tiene Mulherin en OpenAI actualmente y solo se sabe que es la mano derecha de Altman. Es probable que se dedique a su profesión y que, permanentemente, esté en los oídos del CEO para cualquier decisión. Probablemente, lo mejor para ambos es que trabaje en las sombras y que Sam Altman sea la cara de la compañía, algo que también puede mantener bajo privacidad su relación.