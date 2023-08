Naciones Unidas: “la inteligencia artificial creará más oportunidades den empleo de las que va a destruir”

Bajo el modelo del ChatGPT, la inteligencia artificial puede convertirse en una nueva generadora de empleo, así como también terminará con otros, que serán reemplazados por la automatización de algunas tareas. De acuerdo con un nuevo estudio llevado a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de las Naciones Unidas (ONU).

“Generative AI and Jobs: A global analysis of potencial impact on job”, está titulado este estudio que concluye que señala que la mayoría de los empleos e industrias están parcialmente expuestos a la automatización con el avance de la IA.

“Es probable que el mayor impacto de esta tecnología no sea la destrucción de empleos, sino más bien los posibles cambios en la calidad de los empleos, en particular en la intensidad del trabajo y la autonomía”, indica el análisis.

Este estudio asegura haber descubierto que el trabajo administrativo era la categoría con mayor exposición tecnológica. Es decir, una cuarta parte de las tareas se considera altamente expuestas y más de la mitad, una exposición de nivel medio.

Al igual que otros estudios, este tipo de cargos administrativos son los principales en verse afectados por estos nuevos avances de las nuevas tecnologías por medio de la inteligencia artificial.

Sin embargo, Naciones Unidas señala que -pese a que están comprometidas estas plazas de empleo- loas cargos administrativos solo estarían parcialmente expuestos, y que más bien se complementen en lugar de sustituirlas.

Por otro lado, el estudio destacó que la inteligencia artificial podría traer beneficios para países en desarrollo, ya que todo dependería del desarrollo económico de los mismos.