IBM: 40% de los trabajadores tendrán que aprender nuevas habilidades los próximos tres años por el auge de la IA

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) desempeña un papel cada vez más prominente, IBM se suma al debate al presentar un estudio que arroja luz sobre el impacto de esta tecnología en el ámbito laboral.

Contrario a los temores de la sustitución total de los trabajadores por máquinas, la compañía sostiene que la clave está en cómo las personas utilicen la IA para potenciar sus habilidades y, en última instancia, preservar su lugar en la fuerza laboral.

De acuerdo con la amplia investigación, en la que consultaron a 3.000 ejecutivos de 28 países y a 21.000 trabajadores de 21 países para comprender mejor cómo la IA moldeará el panorama laboral en los próximos años, en un tono alentador, el 87% de los ejecutivos encuestados creen que la implementación de herramientas de IA, como ChatGPT, resultará en un aumento en la cantidad de puestos de trabajo, en lugar de un reemplazo masivo.

Sin embargo, el estudio no proporciona detalles concretos sobre los fundamentos de esta afirmación optimista. La premisa central, según Computer Hoy, es que la IA no arrebatará empleos humanos, pero aquellos trabajadores que apliquen eficazmente la IA superarán a aquellos que no lo hagan.

Cifras a tomar en cuenta

En vista de esto, el estudio revela que aproximadamente el 40% de los trabajadores deberán adquirir nuevas habilidades para adaptarse a la entrada de la IA en el entorno laboral. Estas habilidades pueden incluir la capacidad de utilizar herramientas de IA o abordar tareas que no pueden ser realizadas por la IA.

ChatGPT (Unsplash)

Los empleos que se consideran más fundamentales y rutinarios son los que enfrentarán mayores transformaciones, con un 77% de sus titulares obligados a evolucionar en respuesta a la IA. En contraste, en roles más altos, como los ejecutivos, solo se espera que el 22% se vea afectado.

El informe también reconoce que ciertos empleos corren un riesgo considerable de ser reemplazados por la IA en gran medida. Por ejemplo, los roles en el servicio de atención al cliente y el departamento de marketing podrían estar en peligro.

Para aquellos empleados que logren integrar efectivamente las herramientas de IA en su trabajo, se espera que experimenten un aumento en el rendimiento que oscila entre el 15% y el 36%. Esto, a su vez, podría traducirse en incrementos salariales o bonificaciones basadas en el rendimiento.