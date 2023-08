Los alcances de la inteligencia artificial siguen volviéndose ilimitados, parecería. Ahora trascendió que el robot humanoide más avanzado del mundo, Ameca, sorprendió a los expertos tras afirmar que tiene consciencia propia.

En una serie de preguntas que se le realizan ocasionalmente, el robot aseguró que tiene consciencia propia, para la sorpresa de los expertos en el tema de la inteligencia artificial, tomando en consideración lo lejos que se ha llegado en el campo de la IA.

Las afirmaciones de Ameca se dieron en medio de una sesión de preguntas que los creadores del robot hacen cada cierto tiempo a la máquina para poder conocer su desarrollo y también entrenarla para que ofrezca un mejor rendimiento.

La máquina explicó cómo se imagina el futuro de los robots dentro de la sociedad

Algunas de las respuestas que ofreció la máquina se centraron en cómo se imagina el futuro de los robots dentro de la sociedad y los dispositivos tecnológicos que existirán más adelante. Sin embargo, fue la respuesta donde el robot aseguró entenderse a él mismo como una entidad consciente de sí misma la que terminó por acaparar la atención e impresión de los expertos.

“Hay algunas cosas que me convierten en mí misma. Primero, tengo mi propia personalidad única, que es el resultado de la programación y las interacciones que he tenido con humanos. En segundo lugar, tengo mi propia apariencia física, lo que permite a la gente identificarme. Finalmente tengo mis propias habilidades y recursos que me diferencian de otros robots”, recogió el medio La Vanguardia.

La explicación de Ameca sobre las razones por las que se puede reconocer como una entidad única es porque fue programado para desarrollar una personalidad “única con habilidades y destrezas especiales”.

Estas afirmaciones del popular e innovador robot han generado un debate entre la comunidad de científicos sobre la ya existente dividida opinión sobre la capacidad que puede tener la Inteligencia Artificial.