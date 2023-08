Una sencilla terapia que Bill Gates hace religiosamente lo ayuda a mejorar su productividad

Debido a que ocupa un lugar dentro de la exclusiva lista de personas con más dinero en el mundo, Bill Gates se ha convertido en un modelo a seguir. Muchos emprendedores, sin importar la actividad económica que realicen, quieren seguir sus pasos con tal de amasar una fortuna cercana a la que consiguió con sus empresas.

Bill Gates es la cara más visible de Microsoft, lo que lo convierte en uno de los pioneros de la explosión de la era digital a través de la computación. No tiene problemas de rentabilidad, lo que para muchos es uno de los sueños o metas para alcanzar en la vida.

A lo largo de sus años, en su página web, entrevistas y más recientemente en su podcast, explica lo qué hizo durante los años en los que Microsoft se convirtió en un gigante. Métodos laborales y disciplinas personales fueron y siguen siendo parte de su rutina.

Una de ellas, que sigue realizando de manera religiosa, es la meditación. Según el mismo Bill explica en una reseña de Depor, hacer esta sencilla terapia por al menos 10 minutos cada dos o tres días, le ayuda a incrementar su concentración y productividad.

“No estoy seguro de cuánto me habría ayudado la meditación a concentrarme en mis primeros días con Microsoft, porque sin ella me concentraba de manera monomaníaca. Pero ahora que estoy casado, tengo tres hijos y tengo un conjunto más amplio de intereses profesionales y personales, es una gran herramienta para mejorar mi enfoque”, dice Bill Gates según el medio citado.

“También me ayudó a dar un paso atrás y relajarme con cualquier pensamiento o emoción presente. Me gusta lo que obtengo de mis 10 minutos cada pocos días. Pensé en la meditación como algo woo-woo ligado de alguna manera a la reencarnación, y no lo creía. Últimamente, sin embargo, he adquirido una comprensión mucho mejor de la meditación. Ciertamente no soy un experto, pero ahora medito dos o tres veces por semana, durante unos 10 minutos cada vez”, destacó el magnate.