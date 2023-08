Exempleados de Tesla revelan las terribles condiciones laborales que tenían: jornadas 12 horas por siete días

Exempleados de Tesla han abierto un debate sobre las condiciones laborales en la empresa de Elon Musk, al compartir sus experiencias en un reciente podcast. Los relatos detallan las difíciles condiciones de trabajo que enfrentaron mientras formaban parte de la compañía de automóviles eléctricos.

En el pódcast “Land of the Giants” de The Verge, varios ex empleados de Tesla discutieron las duras condiciones laborales y las demandas de producción extremas que enfrentaron bajo la dirección de Musk.

De acuerdo con Computer Hoy, durante los períodos intensivos de producción, a menudo referidos como “tramos duros o hardcore”, los exempleados describen una etapa de trabajo intensivo en la que las horas eran interminables y las condiciones agotadoras.

Los testimonios

Carlos Gabriel, quien trabajó en Tesla en 2020, compartió cómo observó a colegas durmiendo en el suelo y trabajando jornadas laborales de hasta 12 horas durante seis o incluso siete días a la semana.

ARCHIVO - Un cartel con el logo de la empresa Tesla en un negocio en Cherry Creek Mall en Denver, 9 de febrero de 2019. (AP Foto/David Zalubowski, File) AP (David Zalubowski/AP)

Por su parte, Huibert Mees, un ingeniero que estuvo en Tesla desde 2009 hasta 2015, también habló sobre cómo las jornadas laborales se extendían hasta altas horas de la noche, incluso durante los fines de semana.

Además, Denis Durán, otro exempleado de Tesla, vivió el auge de la producción del Model 3, un período conocido como el “infierno de producción”. Durante este tiempo, recuerda haber presenciado trabajadores desmayándose por deshidratación y una fuga de aguas residuales sin tratar en la que se les indicó a los trabajadores que continuaran trabajando.

A pesar de estas revelaciones sobre las condiciones laborales, muchos extrabajadores también reconocieron la determinación y la dedicación de Elon Musk como factores cruciales para el éxito de Tesla. Esto arroja luz sobre el complejo equilibrio entre los desafíos laborales y la pasión por la innovación en la empresa.