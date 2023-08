La mansión bunker de Bill Gates: Conoce esta propiedad del magnate, por la que paga $1 millón en impuestos

Bill Gates, el icónico cofundador de Microsoft, no solo ha dejado una huella imborrable en la industria tecnológica, sino que también figura en el sexto puesto de la lista de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Aunque ha comprometido gran parte de su fortuna a la filantropía a través de la fundación que creó con su ex esposa, Melinda Gates, el magnate no escatima en disfrutar de un estilo de vida suntuoso.

Lo anterior lo demuestra su impresionante residencia que combina su riqueza y su pasión por la innovación: su mansión bunker, llamada Xanadu 2.0 y valorada en casi 150 millones de dólares.

Como explica Cronista, esta propiedad emerge como una pieza clave del patrimonio de Gates, con un tributo fiscal estimado en 1 millón de dólares al año. Esta propiedad no solo representa su prosperidad, sino también su fascinación por la tecnología vanguardista y el enfoque en la sostenibilidad.

Los detalles de la mansión

Ubicada en Medina, Washington D.C., Xanadu 2.0 es un tesoro inmobiliario que abarca 6,130 metros cuadrados de espacios habitables. Dotada de 24 baños, un garaje para 23 vehículos y una serie de comodidades dignas de realeza, como un cine privado con capacidad para 20 personas, un gimnasio de 232 metros cuadrados y una piscina equipada con sistema de música subacuática, esta propiedad exuda opulencia en cada rincón.

Xanadu 2.0

Esta lujosa residencia también sirvió como el refugio familiar de Bill Gates durante décadas, albergando memorias invaluables junto a su ex esposa y sus tres hijos: Jennifer Katherine, Rory John y Phoebe Adele. No es solo un edificio de lujo, sino un hogar cargado de historia y afecto.

La biblioteca, en consonancia con la mente prodigiosa que la habitó, guarda un tesoro insustituible: el manuscrito original del Codex Leicester de Leonardo Da Vinci, adquirido por Gates en 1994 por la cifra impresionante de 30.8 millones de dólares. Este rincón de conocimiento es solo una de las manifestaciones del gusto refinado y la pasión por la creatividad del propietario.

Xanadu 2.0

La construcción de Xanadu 2.0, que comenzó en 1988, no solo involucró la labor de un equipo de 300 trabajadores, sino que también reflejó la visión de Gates de crear un espacio que fusionara su visión tecnológica con las comodidades y la calidez de un hogar. Siguiendo esta línea, el magnate se esforzó por hacer de su mansión un ejemplo de ecoeficiencia, seguridad y tecnología avanzada.

La propiedad ha sido diseñada para aprovechar su entorno natural y reducir la pérdida de calor, lo que le permite regular su temperatura de manera eficiente. Los invitados, al llegar, reciben una clave personalizada que les permite interactuar con los sistemas de sensores de la mansión, controlando el clima y la iluminación a su gusto.

Xanadu 2.0

Curiosamente, acceder a esta imponente residencia no es tarea fácil. Un pasaje subterráneo y privado asegura la privacidad de la propiedad, evitando el acceso no autorizado de fanáticos, paparazzi o periodistas.

Detrás de las prestaciones tecnológicas y las medidas de seguridad, Xanadu 2.0 lleva la firma de eminencias en diseño como James Culter y Bohlin Cywinski, quienes colaboraron con Gates para crear un espacio vibrante y moderno. Cuadros que cambian de imagen con solo tocar un botón dan vida a las paredes, encapsulando el espíritu de innovación y creatividad del propietario.