Este es el consejo más valioso de Steve Jobs para alcanzar el éxito económico, corporativo, laboral y personal

Steve Jobs fue uno de los empresarios de la tecnología más importante de nuestra era. El imperio de Apple, conformado por un espectacular ecosistema de dispositivos como el iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y otros tantos más, fue diseñado por este impresionante experto.

El éxito del californiano fue innegable. Y no se limitó a la industria de la tecnología, ya que llegó a ser miembro de la junta directiva de The Walt Disney Company, por ser el director ejecutivo de Pixar.

Murió de cáncer de páncreas a los 56 años, pero dejó legado que lo convierte en un valioso modelo a seguir. Es por eso que revisando sus viejas entrevistas, una nota de Computer Hoy destaca cuál fue su mejor consejo de vida.

Steve Jobs era una máquina de decir frases inspiradoras, pero hay una que marcó al mundo entero. Es con este tipo de actitudes que se garantiza el éxito económico, laboral, corporativo y, por supuesto, personal.

Steve Jobs en su oficina Apple

Pedir ayuda

Tan simple como eso. Más sencillo que decir gracias o por favor. En una entrevista que ofreció a la Asociación Histórica de Silicon Valley en 1994, Steve Jobs separa en dos grupos a las personas: los que hacen y los que no.

Entonces, destaca que quienes tienen mayor éxito, no tienen miedo de pedir ayuda en cualquiera que sea su campo de desarrollo y sin importar cuan experto sea.

“Pedir ayuda no es un signo de debilidad y separa a los que lo hacen de los que sueñan. Una pregunta simple que he usado durante años y me ha servido bien: ¿Estaré peor de lo que estoy ahora al pedir esta oportunidad? Si la respuesta es no, lo que yo diría que casi siempre es, entonces no tienes nada que perder. Si tienes demasiado miedo de preguntar, tienes demasiado miedo de fallar. Y sin fracaso, nunca crecerás. Solo actúa. Solo pregunta”, dijo Steve Jobs en ese entonces.