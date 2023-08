Explorando The Line: Video muestra el interior de la ciudad futurista en Arabia Saudita y su construcción

The Line Proyecto de la megaciudad futurista de Arabia Saudí

NEOM ha lanzado un cautivador video que ofrece un vistazo detallado a The Line en Arabia Saudita, revelando su construcción y diseño interior.

El proyecto, que abarca una longitud de 170 kilómetros, una altura de 500 metros y un ancho de 200 metros, es presentado por los líderes detrás de la compañía, quienes comparten su visión sobre esta ciudad del futuro en un video de 12 minutos, imperdible especialmente para los entusiastas de la arquitectura.

Como recuerda Conocedores, desde que se anunció, The Line ha generado debates a favor y en contra. Sin embargo, no cabe duda de que este proyecto podría marcar un hito en la construcción urbana y potencialmente cambiar el paradigma de cómo se diseñan las ciudades en el futuro.

El video de The Line

El video brinda una visión interna de The Line en Arabia Saudita y cuenta con la participación de figuras clave en su desarrollo: Tarek Qadummi, director ejecutivo de diseño urbano de NEOM; Giles Pendleton, director ejecutivo de The Line; y Salwa Alkhudairi, arquitecta sénior y diseñadora urbana de NEOM.

Estos expertos detallan cómo se materializará The Line, presentando una maqueta a escala de esta megalópolis del mañana y revelando avances en su construcción, con miras a lograr una primera etapa para 2030.

The Line ocupará una superficie de 34 kilómetros cuadrados y alojará a 9 millones de habitantes en vecindarios donde todas las necesidades diarias estarán a cinco minutos a pie. Esto significa que tiendas, restaurantes y escuelas serán fácilmente accesibles sin necesidad de utilizar transporte público.

La infraestructura de la ciudad lineal permitirá viajar de un extremo a otro en tan solo veinte minutos, lo que eliminará la necesidad de vehículos particulares. Además, gracias a su clima ideal durante todo el año, los residentes podrán disfrutar de la naturaleza circundante mientras se desplazan a pie.

The Line La megaciudad futurista de Arabia Saudí

The Line se alimentará totalmente de fuentes de energía renovable. Sus creadores aseguran: “Produciremos energía mediante energía solar, eólica e hidrógeno. También tendrá agua completamente reciclable, lo que implica que el agua pasará por un proceso de desalinización”.

Pendleton, director ejecutivo de The Line, afirma: “El legado de The Line será cambiar nuestra perspectiva sobre edificios y suburbios. ¿Podemos ahorrar tiempo, gastar menos y ser más sostenibles? La respuesta es sí, y el diseño modular desempeñará un papel crucial en el éxito de The Line”