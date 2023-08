Esta es la única inversión que Bill Gates recomienda NO hacer

Aunque es una de las personas con más dinero en todo el mundo, las inversiones de Bill Gates no siempre han sido exitosas. En ocasiones le ha pasado que apostó por un emprendimiento y este no funcionó como esperaba.

Uno de los casos más notorios es el de Nokia, en donde Bill Gates juntó a un grupo de inversores para que inyectaran en la telefónica más de 7 millones de dólares. Y al final, todos sabemos como terminó la historia.

Bill Gates quería incursionar en le telefonía celular con una marca reconocida. Pero lamentablemente, con la firma finlandesa no funcionaron las cosas. Eso no quiere decir que esta industria no funcione. La venta de smartphones, y todo lo que conlleva este negocio, son de los más exitosos a nivel global.

Entonces, estamos seguros que el “Tío Bill” no tiene nada malo que decir acerca del negocio de los celulares.

De hecho, aunque suele ser muy medido y políticamente correcto en sus declaraciones, Bill Gates sólo le ha cerrado la puerta a un estilo de negocio, en el que todavía no puede confiar, a pesar de su auge en los últimos cinco años.

Inversión que Bill Gates no recomienda

Bill Gates no recomienda ahorrar o invertir en Bitcoin. Defiende el uso del dinero digital como mecanismo de pago, pero no depender de que los ahorros de una persona vayan hacia las criptomonedas.

De hecho, el cofundador de Microsoft se refirió directamente a Elon Musk, en una entrevista que ofreció en el 2021, en la que dijo que no le preocupaba que al magnate sudafricano le subiera o bajara el precio del Bitcoin, por que “Elon tiene toneladas de dinero”.

Y además advierte al ciudadano común con esta frase: “Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado. Sí pienso que la gente que se deja llevar por estas manías puede no tener tanto dinero, así que no estoy lleno de optimismo sobre el Bitcoin”, resaltó.