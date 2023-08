Sam Altman dice que el teletrabajo no debe continuar y advierte sobre la Inteligencia Artificial y el empleo

La inteligencia artificial y su relación con el trabajo ha sido cuestionada. El temor de ser reemplazados por software y robots se ha instalado. ¿Podría esto impulsar la idea de que el teletrabajo es un riesgo? El director ejecutivo de OpenAI, compañia desarrolladora de ChatGPT, Sam Altman, criticó la utilización del teletrabajo como forma de organizar la vida laboral ya que sería dañina para la creatividad de los trabajadores. Y sin creatividad: más fáciles de reemplazar somos.

Para el empresario el teletrabajo es uno “de los peores errores de la industria”. Según él, creer que “los emprendimientos no necesitaban estar juntos en persona, y que no iba a haber pérdida de creatividad”, no es correcto. El CEO afirmó esto en un evento financiero, según recogió la revista Fortune.

Sam Altman Jefe de OpenAI

OpenAI y su rápido crecimiento

OpenAI, la startup originaria de California, Estados Unidos llevó adelante el desarrollo de la interfaz ChatGPT lanzandola a finales del 2022 con un éxito sin precedentes en la masividad de la inteligencia artificial.

Situación que llevó, incluso, a que gobiernos como el italiano prohibieron el uso de su versión GPT-4, por las implicancias que podía tener en la sociedad. Recordemos que Elon Musk, que fue parte de Open IA en sus inicios, pidió que se frenara el desarrollo de la inteligencia artificial por los peligros que podría suponer y que llevaría a la «destrucción de la civilización».

Sam Altman y Elon Musk

Aunque la startup de Altman ha seguido adelante con su desarrollo, y según estimaciones de medios finacieros, habría recibido una inversión de 10.000 millones de dólares por parte de Microsoft.

¿Cómo influye el teletrabajo en la relación de la Inteligencia Artificial y el empleo?

Llama la atención que uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial, como Altman, critique al teletrabajo y llame a la presencialidad. Esto ya que diversos estudios apuntan a que, precisamente, la suma de ambos (teletrabajo e IA) podrían cambiar la realidad del empleo (y eliminar varios millones de puestos de trabajo).

Si bien el teletrabajo ha sido una solución laboral eficiente para muchos, eliminando los tiempos de traslado al trabajo, mejorando calidad de vida y tiempo en familia de los trabajadores, eliminando costos de oficina para empresas y más, se señala que atenta contra los procesos creativos y sociales.

Archivo - Teletrabajo, estrés, salud mental. KENJO - Archivo

Al eliminar el trabajo presencial, en muchos ámbitos, se pierde la interacción entre compañeros que sirve para compartir los proyectos en los que se están trabajando y poder tener una segunda o tercera mirada al respecto. Estas segundas o terceras miradas, más otros aspectos del proceso creativo, pueden influenciar positivamente en el resultado final. Mientras que el teletrabajo, apunta más a trabajar en solitario: sin segundas miradas, retroalimentación o influencias de otros aspectos.

Propensos a ser reemplazados por la Inteligencia Artificial

Esto, como consecuencia, podría llevarnos a ser más vulnerables ante la inteligencia artificial. Si el proceso laboral es más “mecánico”, no tan creativo, casi automatizado y sin mucha influencia del lado social humano, perfectamente es más “vulnerable” a ser reemplazado por un sistema automatizado impulsado por IA.

Inteligencia artificial

Si Altman está en contra del teletrabajo, tal vez apunta a que trabajemos con la IA, y que no nos dejemos ser reemplazados. ¿Qué predominará el mundo laboral en los próximos años? ¿La Inteligencia Artificial o las personas?