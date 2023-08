¿La inteligencia artificial puede responder si le preguntas si debes volver con tu ex o no?

En la actualidad vivimos en pleno auge de la tecnología, por lo que la inteligencia artificial ha tenido un auge tremendo, por lo que en cada uno de los temas se ha puesto a esta tecnología, por lo que la cuestión relacionado a temas interpersonales de los seres humanos no ha sido un excepción. En los últimos meses se ha hablado de aplicaciones que sirven para tener parejas artificiales. Pese a ello, ¿puede la IA una respuesta a si debes regresar con tu ex o no?.

Estos bots utilizan algoritmos complejos y el aprendizaje automático para procesar grandes cantidades de datos y ofrecer respuestas y soluciones en diversas áreas.

Sin embargo, cuando se trata de decisiones personales, como las relaciones amorosas, es esencial comprender que la IA tiene limitaciones significativas.

Debido a que las relaciones humanas están plagadas por sentimientos encontrados como la felicidad, tristeza, ansiedad, angustia, el perdón, abrazos, etc.; siguen siendo patrones complicados para los robots.

Inteligencia Artificial

Por estos motivos, lo único que pueden responder las nuevas tecnologías son argumentos relaciones a la racionalidad, con respuestas un poco frías.

La IA se basa en fuente netamente informativo. Su esencia es el dadaísmo, por lo que sus patrones tendrán como incidencia todo lo que esté registrado en la historia de la humanidad.

Por ese motivo, es complicado que los bots puedan reaccionar o reflexionar frente a una situación que es muy subjetiva de cada ser humano, por lo que no se ha llegado al nivel de que se instale un chip para que todos sepan lo que cada persona está pensando.

La falta de contexto claro en la inteligencia artificial, de una relación personal que vive una persona puede llevar a respuestas demasiados genéricas y establecidas. Como una especie de convencionalidad que ya existe y está establecida. Tal vez sepa de una tendencia como Shakira y Piqué, pero no de Juan y María que terminaron después de un año de relación que el norte de Quito.