Análisis sanitario de las playas en México arroja el peor resultado: unas 14 tienen exceso de materia fecal

Es normal que con la llegada del verano, las autoridades de los países costeros hagan un chequeo sanitario de sus playas. La gente se va de vacaciones y es necesario evitar una infección masiva de bacterias. Es por eso que en México hicieron un análisis del estado de los balnearios más populares, en el que obtuvieron el peor resultado de su historia.

Alrededor de 14 playas registraron niveles excesivos de materia fecal. Tres de esas playas están en la reconocida y concurrida zona de Acapulco. De acuerdo con un informe de Xataka, el análisis lo hizo un organismo de salud de México llamado Cofepris.

Explican que es normal encontrar niveles de materia fecal en las aguas de cualquier playa. Sin embargo, son los niveles elevados los que harían que una playa sea decretada como no apta para los bañistas. El sitio mencionado reseña que dichos avisos no han detenido a turistas, quienes no acatan las órdenes de las autoridades y se exponen a este peligro de salud.

Además de Acapulco, hay playas contaminadas en Puerto Vallarta y Rosarito. Conoce el listado de las 14 playas que tienen el cartel de no aptas para bañarse en este verano 2023.

Contaminación en la playa La Angosta, Acapulco. ACAPULCO, GUERRERO, 2021.- Una espesa capa de agua sucia y basura se observo este día en la playa La Angosta, a pesar de ello, algunos turistas se animaron a entrar al mar y nadar un rato. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

Rosarito: Rosarito y Rosarito 1

Tijuana: Tijuana

Tapachula: Linda y Escolleras

Acapulco: Caletilla, Hornos y Tlacopanocha

Zihuataneo: Playa Principal

Puerto Vallarta: Oasis

Puerto Escondido: Playa Principal y Puerto Angelito

Veracruz: Pelícano

Las sustancias halladas en las aguas de estas playas se llama científicamente enterococos faecalis. Son bacterias pertenecientes al género Enterococcus. Son un tipo de microorganismo Gram-positivo y se presentan en forma de cocos, lo que significa que tienen una forma esférica.

Estas bacterias se encuentran comúnmente en el intestino humano y en el tracto gastrointestinal de animales, donde cumplen un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de la flora bacteriana intestinal. Sin embargo, también pueden encontrarse en otros ambientes, como el agua, el suelo y en superficies contaminadas.

Aunque la mayoría de las cepas de Enterococcus faecalis son inofensivas y beneficiosas en el intestino, algunas cepas pueden causar infecciones en el ser humano, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados

