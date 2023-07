YouTube resuelve la locura del audio con una función en su plataforma: Así puedes activar Stable Volume

Aunque parezca olvidada, YouTube sigue siendo la plataforma de redes sociales de videos por excelencia. Los grandes estrenos musicales y de streamers se siguen transmitiendo a través del servicio del gigante de Mountain View.

Recientemente, desde lo más interno de las oficinas de Google dedicadas a YouTube, han añadido una función que soluciona un molesto inconveniente para los usuarios: las subidas y bajadas locas de volumen.

Se llama Stable Volume y básicamente ayuda a mantener el volumen de los videos constante. Esto puede ser útil para evitar que los videos sean demasiado altos o demasiado bajos, lo que puede ser molesto para los espectadores. Vamos, como publica Computer Hoy, como una especie de ecualizador integrado.

La función se ejecuta midiendo el volumen de cada producción audiovisual y luego ajusta el volumen para que sea uniforme. “Esto se hace utilizando una técnica llamada normalización, que es el proceso de aumentar o disminuir el volumen de un audio para que tenga un nivel objetivo”, destacaron fuentes.

YouTube app has added an option called 'Stable volume'. pic.twitter.com/gz3ADYIihY — Jonah Manzano (@jonah_manzano) July 16, 2023

Stable Volume está disponible en la mayoría de los videos de YouTube, pero no en todos. Para habilitarlo, simplemente vaya a la configuración de video y active la opción “Stable Volume”.

Sin embargo, la opción no está disponible en todos los videos. Si ve un posteo que no tiene Stable Volume, es posible que el creador del video no lo haya habilitado. Ese es un punto en el que la plataforma tiene que mejorar.

Asimismo, la función puede que de entrada no sea perfecta. En algunos casos, es posible que Stable Volume no pueda mantener el volumen del video constante. Los razón para esto es que la opción va a ir variando de acuerdo con la calidad del video y el dispositivo que esté utilizando para verlo.