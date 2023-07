Inteligencia Artificial reveló lo que hay después de la muerte, ¿existe el cielo y el infierno?

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y muestra de ello son las Inteligencias Artificiales, uno de los inventos más revolucionarios de las últimas décadas. Estas tecnologías constan de un robusto software de respuesta rápida que promete dar las mejores soluciones a las diferentes preguntas en el menor tiempo posible.

Miles de usuarios alrededor del mundo han utilizado este tipo de herramientas en su día a día como una ayuda extra en sus trabajos de colegio o universidad; sin embargo, también son empeñadas en la cotidianidad para abordar algunos de los enigmas más estudiados, cómo lo es la vida después de la muerte.

Sin lugar a dudas para feligreses, agnósticos y ateos, y en pocas palabras a la mayoría de las personas en algún momento de la vida les ha surgido la intriga sobre si existe o no la vida después de la muerte. Tanto ha sido que desde la ciencia, la religión y la filosofía se ha tratado de dar una solución a la incógnita. Dichas respuestas se pueden contradecir entre sí, pero ninguna puede ser considerada como la verdadera, pues cada una de estas teorías carece de pruebas sólidas.

Para la ciencia en imposible determinar si existe la vida luego de fallecer, porque el cuerpo deja de moverse, el cerebro cesa de toda actividad y el corazón deja de latir, por lo que se considera que en ese punto la persona deja la vida. Sin embargo, lo que se cree es que cada uno tiene un alma y esta es una sustancia inmortal que sigue viviendo, incluso si el cuerpo físico ya no lo hace, no obstante, el alma no ha podido ser descubierta por el método científico, por lo que, hasta la fecha se considera un invento.

Por otro lado, algunas corrientes filosóficas señalan que, en efecto, una vez el cuerpo muere ya no hay nada después de ello, pero en otros planteamientos se supone que el alma reencarna en otros cuerpos para continuar el ciclo de vida. Para las religiones, la mayoría de ellas concuerdan de que existe el cielo y el infierno, lugares a los que va el alma después de que el cuerpo muere y que según sus acciones en la Tierra recibirá castigo o bendición.

Qué dice la Inteligencia Artificial sobre la vida después de la muerte

No obstante, muchos han decidido indagar el tema con la Inteligencia Artificial, estas tecnologías pueden abordar este tipo de escenarios y recrear lo que podría considerarse la vida después de la muerte. Es así como un usuario en TikTok, conocido como @artistaartificial, se interesó por indagar en el tema y preguntar por cómo se vería la vida luego de abandonar el plano terrenal.

Las imágenes que obtuvo de la inteligencia artificial mostraron diferentes ambientes, lo que serían espacios fuera de los conocidos en la Tierra, con algunas escaleras dirigidas el cielo y en las cuales hay varias referencias a la “luz al final del túnel”.