Genesis, la inteligencia artificial que puede escribir noticias y con la que Google pretende “ayudar a los periodistas”

Google está trabajando en una herramienta llamada Genesis, que utiliza inteligencia artificial (IA) para escribir artículos de noticias. Esta herramienta ha sido presentada a organizaciones de medios importantes como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, que creen que puede “ayudar a los periodistas”.

De acuerdo con el informe de Xataka, Genesis es capaz de tomar información sobre eventos en desarrollo y generar contenido en formato noticioso. Google considera que esta IA puede servir como un asistente personal para periodistas, automatizando ciertas tareas y permitiéndoles enfocarse en otros aspectos de su trabajo.

La compañía de Mountain View también cree que esta tecnología es responsable y puede cambiar la percepción de la IA en la industria de las noticias.

Sin embargo, algunos ejecutivos consideran a esta herramienta como inquietante, ya que podría dar la impresión de que se ignora el esfuerzo realizado por los periodistas para generar noticias precisas.

Google aclara: no sustituirá a los periodistas

Un portavoz de Google ha aclarado que Genesis no pretende ni puede sustituir a los periodistas en su trabajo de informar, crear y verificar artículos. En cambio, la IA puede ser útil para ofrecer titulares y estilos de redacción adicionales.

Algunos expertos tienen opiniones encontradas sobre el uso de esta IA en la industria de las noticias. Algunos creen que si se utiliza de manera objetiva y confiable, puede ser una herramienta útil. Sin embargo, otros advierten que su mal uso en temas que requieren matices y comprensión cultural puede dañar la credibilidad tanto de la herramienta como de los medios que la utilicen.

En algunas organizaciones, la IA ya se ha utilizado para ciertas tareas, como informes de beneficios. Sin embargo, la llegada de herramientas como Genesis plantea preocupaciones sobre la revisión y comprobación de hechos en las noticias, ya que podrían difundirse contenidos erróneos si no se utilizan de manera responsable y cuidadosa, lo que afectaría la percepción de las noticias y su credibilidad en el público.