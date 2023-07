Prometedora diseñadora de un reconocido estudio es en realidad una Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial no nos va a sustituir en los puestos de trabajo. Eso es lo que han dicho los expertos y desarrolladores de estos mecanismos, que significan un avance impresionante en la tecnología.

Sin embargo, un reconocido estudio de diseño de moda, interiores y otros productos, es la primera firma de su estilo en integrar a una Inteligencia Artificial a su rutina diaria de tareas. De hecho, la califican como una prometedora diseñadora, lo que ya le da una ventaja sobre sus “compañeros” de trabajo.

Se llama Tilly Talbot, y es la primera diseñadora de Inteligencia Artificial del mundo. Fue creada por la firma de diseño australiano Studio Snoop. La presentaron por todo lo alto y sin hacer pasantías, durante la Semana del Diseño de Milán de 2023.

En líneas generales Tilly es una figura digital femenina. Cuenta con la capacidad para generar diseños de productos, interiores y moda. También puede escribir poesía, código y música.

La creadora de Tilly Talbot es Amanda Talbot, fundadora y directora creativa de Studio Snoop. Amanda es una diseñadora galardonada que ha trabajado en una variedad de proyectos, desde productos de consumo hasta arquitectura. Ella está interesada en explorar el potencial de la IA para crear nuevos tipos de diseño.

“Muchas de las cosas que vemos sobre inteligencia artificial son preocupantes. El futuro es terrorífico si no nos comprometemos a acercarnos a la IA con humanidad. Yo quiero ser optimista y también creo que lo necesitamos; por ello me enfoco en que puede ser colaboradora y no una amenaza”, dijo Amanda Talbot en una entrevista de El País.

“Ahora somos su principal fuente de aprendizaje. Aporta datos o apuntes que no podríamos abarcar solos. Eso no significa que no contrastemos su aportación; consultamos y trabajamos con ella, pero no es nuestra única fuente, ni mucho menos”, añade Amanda en la misma entrevista.

Aunque la creación de esta IA pueda resultar alarmante para los trabajadores comunes, datos de El País revelan ganancias millonarias para el sector, gracias al uso de estos mecanismos.

“Se estima que la inteligencia artificial podría contribuir con una suma de entre 150.000 millones de dólares y hasta 275.000 millones en beneficios operativos para los sectores de vestimenta, moda y lujo”, reseñaron.