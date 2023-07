Así se escucha Freddie Mercury cantando “My Heart Will Go On” gracias a la Inteligencia Artificial

Freddie Mercury falleció en 1991, pero su voz es eterna. Cantante de éxitos como Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Are the Champions y We Will Rock You, entre muchos otros, cada vez que suena revive. Pero ahora la Inteligencia Artificial ha ido más allá.

Utilizando la tecnología, fanáticos se han encargado de manejar su voz para interpretar otros temas, mucho más recientes. Es el caso de My Heart Will Go On, de Céline Dion.

Canción principal de la película Titanic (1997), fue escrita por James Horner. La portentosa voz de la canadiense la convirtió en un himno al amor, erigiéndose en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, además de ser ganador de 4 premios Grammy y del Óscar a la Mejor canción original.

El canal de YouTube AI Covers Music, especialista en este tipo de creaciones, publicó la versión de My Heart Will Go On interpretada por el mítico Freddie Mercury.

Su video, subido el 3 de julio pasado, cuenta ya con más de 130 mil visualizaciones, con 6.2 mil pulgares hacia arriba. La cuenta tiene “apenas” 2.69 mil seguidores, por lo que la cantidad de interacciones superó todo.

En TikTok, un usuario tomó varias imágenes y lo convirtió en un video musical.

El resultado es impresionante, sobre todo porque hemos escuchado versiones de la Inteligencia Artificial interpretando a otros artistas y no son tan geniales.

Quizás queda en deuda al momento de cantar la parte principal del tema: allí es imposible para la máquina alcanzar a la soberbia voz de Freddie Mercury.

¿Qué opinas sobre la adaptación? ¿Te gusta este tipo de interpretaciones por parte de la Inteligencia Artificial o crees que es una falta de respeto al artista?

El aporte de Freddie Mercury al mundo de la música

Freddie Mercury Legendario cantante británico

Nacido en Zanzíbar en 1946 y fallecido en Londres en 1991, Freddie Mercury es considerado como uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

Destacó por su rango vocal, su técnica, su capacidad para componer temas y su presencia en el escenario. Al frente de Queen protagonizó los mejores momentos de la música en la década de los 80.

Mercury contaba con un rango vocal de cuatro octavas, lo cual es increíblemente raro… y es por ello imposible de alcanzar para la Inteligencia Artificial. Podía cantar notas altas y bajas con facilidad, además de poder cambiar de registro sin problemas.

Uno de los más grandes, aunque muerto hace más de tres décadas, sigue vivo en su voz.