Apple mantiene la oficina de Steve Jobs exactamente igual desde el día que murió, ¿por qué?

Steve Jobs fue el motor que convirtió a Apple en una de las gigantes tecnológicas del mundo. Desde su muerte, el 5 de octubre de 2011, se le han rendido miles de homenajes, pero hay uno en especial que para muchos es conmovedor.

En 2015 salió a la luz pública el detalle en un perfil sobre Sir Jonathan Ive en The New Yorker, escrito por Ian Parker. El diseñador industrial inglés era prácticamente vecino de Jobs.

El tributo consistió en mantener la oficina de Steve Jobs en Apple exactamente igual desde el día que murió.

Según rememora The New Yorker, la oficina de Jobs en One Infinite Loop estaba conectada con el laboratorio de Ive, en Two Infinite Loop, a través de un corredor cubierto. Ambas eran las únicas edificaciones unidas de esa forma en el campus de Apple.

Pero no es la única referencia a la oficina del fundador de Apple.

Tim Cook habla sobre la oficina de Steve Jobs en Apple

Steve Jobs en su oficina Apple, años 80

Tim Cook, sucesor de Steve Jobs en el cargo de CEO de la compañía, también habló sobre el tema. Lo hizo en una entrevista con Wired, años después del fallecimiento.

“Cerramos la oficina de Steve. No me habría mudado a ella, y nadie lo ha hecho”, señaló Cook. “Desde el principio decidí que no se sentía bien cambiar esa oficina en absoluto”.

Steve Jobs en su oficina En Pixar

“Hay algunas cosas personajes que tenía allí y que ahora están con Laurene (la viuda de Jobs). Pero son los mismos escritorio y silla, credenza, biblioteca. De hecho, todavía hay dibujos en la pizarra que hizo su hija. El verano pasado vino y le mostré las cosas que había dibujado”, añadió.

Para sus antiguos compañeros y empleados, esto es un monumento al hombre que cambió la historia de la compañía. Un museo, una reliquia invaluable.

“Todavía puedes sentirlo allí”, decía Cook en la referida entrevista, “porque lo vi mucho allí. Algunas personas van al sitio de la tumba para reflexionar sobre alguien. No lo hago con frecuencia, pero voy a su oficina”.