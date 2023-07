Threads supera los 100 millones de usuarios y rompe un impresionante récord que estaba en manos del ChatGPT

Sólo han pasado cuatro días desde que Threads se puso en línea por parte del equipo técnico de Meta. Inició el 6 de julio y este 10 ya superó los 100 millones de usuarios. No sabemos si el servicio se mantendrá en el tiempo, pero el arranque de esta nueva red social de Mark Zuckerberg es bastante alentador.

Otras redes sociales tardaron muchísimo para superar este número de usuarios, si lo comparamos con el tiempo en el que lo logra Threads.

Ciertamente el impulso de Instagram ayuda, y mucho. Pero de igual forma es sorprendente que más de 100 millones de personas (empresas, negocios o emprendimientos incluidos) se hayan sumado a esta nueva red social.

Dicha cifra de usuarios, anunciada por el mismo jefe de Instagram, Adam Mosseri, rompe un récord que hasta antes de esta mañana estaba en manos del ChatGPT.

El mecanismo de Inteligencia Artificial de OpenAi tardó dos meses en alcanzar los 100 millones de usuarios; un tiempo impresionante comparado con otras plataformas de Internet.

Si asombró lo del ChatGPT, imaginen el impacto de Threads, que logró lo mismo en menos de una semana.

¿Cuánto tardaron las redes sociales en llegar a 100 millones de usuarios?

TikTok: 9 meses

Google+: 14 meses

Instagram: 26 meses

MySpace: 36 meses

SnapChat: 44 meses

Facebook: 54 meses

Twitter: 65 meses

Una reseña de Xataka cita a un especialista en estadísticas que destaca el empujón de Instagram, con 1.300 millones de usuarios en el mundo. “Está cerca de alcanzar el 10% de la red social de fotografías”, dijeron.

El número de igual forma es impresionante, ya que Threads no ha comenzado operaciones en Europa. No puede descargarse en el Viejo Continente por problemas regulatorios.

De acuerdo con Adam Mosseri, jefe de Instagram, no ha llegado a Europa “por complejidades en el cumplimiento de algunas de las leyes que entrarán en vigencia el próximo año”. Lo advirtió en una conversación con The Verge. “No queremos lanzar nada que no sea compatible con lo que sabemos y lo que creemos que está por venir”.

“Simplemente tomará más tiempo asegurarse no solo de que cumple con las normas”, agregó Mosseri, “sino también de que cualquier afirmación que hagamos obre cómo hemos implementado el cumplimiento resiste nuestro conjunto muy alto de documentación y centros de prueba internamente”.