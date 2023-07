Mark Zuckerberg esconde el rostro de sus hijos en Instagram y los expertos aplauden la medida

En un comienzo de julio movido, que incluyó el lanzamiento de la red social Threads, Mark Zuckerberg sorprendió a muchos publicando fotos de sus hijos en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la sorpresa no estuvo en el hecho, sino en la forma: sus pequeños salían con emojis tapando sus rostros.

Esta medida es incomprensible para muchos, sobre todo pensando en que el mismo Zuckerberg es el dueño de Instagram, pero varios expertos coinciden en que es lo más recomendable.

¿Por qué?

Los posibles motivos de Mark Zuckerberg para esconder el rostro de sus hijos

El enfoque está no solo en la seguridad y la protección de los menores frente a depredadores, sino la posibilidad de que ellos mismos, a una edad mayor, sean los que puedan decidir si unirse al mundo de las redes o no.

La CNN conversó con Leah Plunkett, autora de Sharenthood y decana asociada de experiencia de aprendizaje e innovación de la Facultad de Derecho de Harvard.

“Cada vez que publicas sobre tus hijos te estás esforzando por permitirles contar sus propias historias sobre quiénes son y en quiénes quieren convertirse”, afirmó Plunkett.

“Si perdemos la privacidad de los adolescentes y los niños para jugar y explorar, y para vivir a través del ensayo y el error, los privaremos de la capacidad de desarrollar y contar historias (en sus propios términos)”, recalcó.

El título Sharenthood procede del nuevo verbo Sharenting, u Oversharenting, que se define como “la práctica de usar las redes sociales para compartir noticias e imágenes de niños”. Este término se acuñó en 2012, según explica Cassie Morris para In the Know, de Yahoo!

Las huellas digitales en Internet

Morris explica que cada vez que se utiliza Internet se va dejando “huellas digitales”, que pueden ser pasivas (el registro de la dirección IP cada vez que visita una página) o activas.

Las activas son las más peligrosas, sobre todo para la niñez. “Cada vez que subimos una foto o un video a Facebook o Instagram, cada vez que twitteamos un pensamiento o dejamos un comentario en TikTok, ayudamos a construir esa ‘huella digital activa”, señala Morris.

Agrega la periodista: “Es un portafolio público de quiénes somos, y es uno que construimos nosotros mismos (…) se puede rastrear hasta nosotros o nuestras familias”.

Al proteger el rostro de sus hijos, Mark Zuckerberg demuestra cautela frente a daños inherentes a las redes sociales. Y no es la única celebridad que lo hace.

Kristen Bell, Gigi Hadid, Chris Pratt y Orlando Bloom, entre muchos otros, han desenfocado imágenes o publicado las fotos de espalda para ayudar a proteger la privacidad de sus hijos.

¿Se hará más común la tendencia, con el paso del tiempo?