Clippy el asistente de Microsoft regresa potenciado por Inteligencia Artificial pero hay un problema

El clásico (y torpe) asistente de Microsoft Office, Clippy, se ha convertido en un curioso objeto de nostalgia para los usuarios de la vieja guardia del sistema operativo Windows. Y ahora, para sorpresa de todas y todos, ha regresado en forma de aplicación impulsada por Inteligencia Artificial (IA).

Quienes tuvimos la oportunidad de interactuar con Clippy recordamos con claridad que no era el asistente más brillante del mercado. Fue diseñado originalmente con la intención de guiar a los nuevos usuarios por la amplia variedad de funciones que integraba la suite de Office.

Pero lo cierto es que las consultas debían ser demasiado específicas para ofrecer algún resultado realmente útil y buena parte de su reputación y fama se la debemos al claro patrón de conducta y efectividad destacada siempre por su torpeza.

Eso no ha evitado que la comunidad de usuarios de PC le tenga cariño. Tanto y a tal grado que Microsoft no hace mucho terminó vendiendo una serie de suéteres navideños feos con el diseño de Clippy mostrándose en todo su esplendor.

Sobra decir que el producto con cuestionables valores estéticos se agotó enseguida y se ha convertido ya en un artículo de colección con alto precio de reventa.

Es en medio de este escenario que presenciamos la resurrección de este asistente.

Clippy vuelve como app potenciada por Inteligencia Artificial pero no es oficial de Microsoft

No tenemos claro cómo, pero de algún modo en la Microsoft Store se ha habilitado la descarga de una app no oficial bajo el nombre de Clippy by Firecube, la cuál, tal como su nombre lo insinúa, es una iteración del clásico asistente de Office, sólo que no se trata de una aplicación oficial.

¿La gracia de todo esto? En realidad esta app funciona como una interfaz para ChatGPT 3.5, el chatbot de IA desarrollado por OpenAI. Se trata pues de una suerte de skin, donde usas esta popular plataforma a través del asistente de Clippy.

Imagen: Microsoft | Clippy el molesto asistente virtual de Office 97 ha regresado por cortesía de Microsoft en la forma de uno de esos suéteres navideños horrendos.

No sabemos cuánto tiempo esté disponible esta app para su descarga dentro de la tienda oficial de Windows, pero sospechamos que no será mucho, ya que la propia descripción de texto completo de la aplicación la identifica inmediatamente como un producto ajeno a Microsoft.

El desarrollador Firecube tiene una buena reputación como un experto del gremio que analiza profundamente el nuevo código de Windows en busca de características no publicadas.

Así que luce como relativamente confiable.