“El orgullo de ser tu Mismx”: un potente podcast para la comunidad LGBTIQA+

“El Orgullo de ser tu Mismx” es una iniciativa que consiste en siete episodios de podcast que tratarán diversos temas significativos para la comunidad LGBTIQA+. Cabe destacar que el apoyo a comunidades y la instalación de diversas temáticas a través del formato podcast ha tomado gran relevancia en América Latina.

En este caso, “El orgullo de ser tu Mismx” nace en Chile. Los episodios, patrocinados por Hoteles Marriott, tienen como objetivo crear conciencia y comprensión sobre los problemas que afectan a la comunidad LGBTIQA+, mientras se explora con sensibilidad las diversas identidades de género y orientaciones sexuales.

Juan Cristóbal Concha, psicólogo, magíster en psicología clínica y especialista en identidades LGBTIQA+, y es el conductor de los 7 capítulos, donde se ha invitado a participar a distintos líderes de opinión, fundaciones como Todo Mejora e Intersexuales Chile, entre otros creadores de contenido. Cabe destacar, que los contenidos y opiniones vertidas en estos programas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.

Irina von Arnswaldt, directora de Recursos Humanos de Los Hoteles Marriott en Chile señaló : “Estamos comprometidos con la diversidad y la inclusión, promoviendo un ambiente seguro donde cada colaborador se sienta valorado y pueda brindar el excelente servicio que nos caracteriza”.

Desde Spotify al mundo

“El Orgullo de ser tu Mismx” ofrecerá siete episodios que se estrenarán durante este mes de junio, formato podcast en Spotify. Cada capítulo será patrocinado por una propiedad de Marriott en Chile, como The Ritz-Carlton Santiago, Sheraton Santiago, AC Hotel Santiago Costanera Center, Courtyard Santiago Las Condes, Four Points by Sheraton Santiago, W Santiago y Santiago Marriott Hotel.

¿Dónde escuchar los programas?, desde ya, puedes entrar a Spotify y buscar “El orgullo de ser tu mismx”.

Programación general

L | “Lesbomaternidad: Las dificultades de ser Madres Lesbianas”

Locación: The Ritz-Carlton, Santiago

Invitados: Rossana Malchuk y María Inés Espinosa, creadoras de contenido digital y madres de dos hijos.

G | “Más allá del matrimonio igualitario: Desafíos de la comunidad Gay en Chile”

Locación: Sheraton Santiago

Invitados: Matías Trujillo, Director Ejecutivo de Fundación Todo Mejora, organización dedicada a la educación y apoyo psicológico a niños, adolescentes y jóvenes.

B | “Mitos en torno a la bisexualidad”

Locación: AC Hotel Santiago Costanera Center

Invitado: Cato Riesco, un influencer que hace un poco más de un año, compartió a su entorno su bisexualidad, hace un año atrás.

T | “Personas Trans y su desarrollo”

Locación: Courtyard Santiago Las Condes

Invitada: Gea Wolff, Directora de producción audiovisual de la compañía Republic, reconocida por sus campañas y videos musicales.

I | “¿Qué significa ser Intersexual?”

Locación: Four Points by Sheraton Santiago

Invitada: Paty, Directora de Intersexuales Chile, una organización no gubernamental que reúne a personas intersexuales que viven en nuestro país. Además de organizar encuentros y seminarios, se han dedicado a realizar investigaciones en colaboración con universidades y participan activamente en políticas de diversidad sexual.

Q | “¿Qué es ser Queer?”

Locación: W Santiago

Invitado: Jorge Chacón, Jorge es un reconocido creador de contenido, ícono para la Generación Z gracias a sus videos virales en plataformas como IG y TikTok.

A+ | “Ser Sexual, demisexual, pansexual y no binario en Chile”

Locación: Santiago Marriott Hotel

Invitado: Rodrigo Mallea, activista LGBTIQA+ y fundador de Disidencias en Red.

Este podcast contó con la colaboración de La Big Box, productora técnica y audiovisual que grabó y editó los siete capítulos; Una Típica Francisca, artista e integrante de La Peluquería Récords, una productora musical de artistas LGBTIQA+; y a Revista Clóset, medio de comunicación especializado en temas relacionados con las diversidades sexuales e identidades de géneros.

