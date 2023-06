En el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y los modelos de lenguaje, ChatGPT ha emergido como el más grande de todos. Desde su lanzamiento público en noviembre de 2022, ha revolucionado la forma en que interactuamos con la IA, potenciándose con su versión paga, ChatGPT Plus.

A continuación, con información de Slash Gear, detallamos las cinco razones por las que deberías actualizar a ChatGPT Plus y gozar de todos sus beneficios.

Actualizar para acceso bajo demanda

Al optar por la actualización de ChatGPT Plus, los usuarios obtienen una ventaja significativa: tratamiento prioritario y disponibilidad garantizada. Los usuarios de ChatGPT Plus disfrutan de un acceso ininterrumpido al chatbot impulsado por IA, evitando las colas y asegurando una experiencia bajo demanda cuando la necesiten, incluso durante las horas pico.

Actualice para tiempos de respuesta más rápidos

La actualización a ChatGPT Plus ofrece una ventaja significativa en términos de tiempos de respuesta más rápidos del modelo de idioma, lo que brinda una experiencia de usuario mejorada. Con una latencia reducida, los usuarios pueden participar en conversaciones más dinámicas, mejorando la calidad general de las interacciones. Este aumento de velocidad no solo hace que las conversaciones sean más agradables, sino que también ahorra un tiempo valioso, especialmente en escenarios sensibles al tiempo donde las respuestas rápidas son cruciales.

Actualizar a la última versión GPT-4

Una de las mejores razones para actualizar a Plus es obtener acceso al modelo GPT-4. Más específicamente, Plus brinda a los usuarios acceso a la lista de espera GPT-4 que solo está disponible si compran la suscripción. Las actualizaciones de software suelen ser mejoras genéricas que mejoran la eficiencia o actualizan el código subyacente. A veces ni siquiera se nota a menos que te sumerjas en el backend. Este no es el caso en absoluto con el modelo GPT-4. Los usuarios de ChatGPT Plus también son los primeros en la fila cuando se trata de actualizaciones y nuevas funciones.

ChatGPT Plus (Unsplash)

Actualización para acceso en línea y complementos

ChatGPT presenta constantemente nuevas características y funciones. Si ha estado en la versión gratuita de ChatGPT, eventualmente llegará al límite de su conocimiento con una respuesta que dice: “Me disculpo, pero como modelo de lenguaje de IA, no tengo datos en tiempo real ni acceso a noticias de actualidad. Mi formación solo va hasta septiembre de 2021″. Este ya no es el caso. En marzo de 2023, OpenAI lanzó funciones de complemento para ChatGPT. Esto le dio a las empresas de terceros la opción de integrar el modelo de voz de ChatGPT en su aplicación o complemento.

Actualizar para una solución relativamente barata

Al considerar la carga de trabajo que ChatGPT Plus puede aliviar, el costo de suscripción mensual de $20 es relativamente económico. Comparativamente, el costo promedio de contratar a un asistente virtual oscila entre $10 y $20 por hora. Los gastos acumulativos pueden acumularse rápidamente y forzar los presupuestos mensuales, especialmente para individuos o pequeñas empresas. Por el contrario, la relación costo-valor para aquellos que usan o confían en ChatGPT Plus en cualquier capacidad para su negocio bien vale el precio.