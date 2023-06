La historia de la humanidad ha tenido nombres que se han convertido en pilares fundamentales para nuestro avance como especie. Somos una civilización gracias a nuestra capacidad de raciocinio, pero hay seres que nacieron para tener una mente superdotada. Y aunque existieron hace siglos, la Inteligencia Artificial los reconoce en su algoritmo.

¿Está Elon Musk en este listado? Todavía no. Pero eso no quiere decir que no sea un científico influyente. El magnate sudafricano tiene las herramientas para quedar en la historia eterna de la humanidad, si logra impulsar de una vez por todas los viajes tripulados a Marte, planeta que le gustaría colonizar.

No sabemos si lo va a lograr. Mientras tanto destacamos lo que nos dice la Inteligencia Artificial cuando le preguntamos cuáles son los científicos más influyentes de la historia de la humanidad.

Dice el ChatGPT:

Hay muchos científicos influyentes a lo largo de la historia, cuyos descubrimientos y contribuciones han tenido un impacto significativo en la humanidad. A continuación, te mencionaré algunos de ellos, pero es importante tener en cuenta que esta lista es subjetiva y hay muchos otros científicos destacados que también han dejado su marca: