Smartphone es descubierto en pintura del siglo XVII y se vuelve viral

Ver para creer. Alguien ha encontrado a un hombre sosteniendo un smartphone en una pintura clásica de hace más de 3 siglos. Y todo parece indicar que podría tratarse de un viajero en el tiempo, si estamos dispuestos a usar nuestra imaginación a un extremo peculiar.

Internet vive una reciente obsesión por los viajeros en el tiempo. Lo hemos podido comprobar con la última sensación viral en TikTok con los videos del supuesto viajero del tiempo que proviene del siglo XXVII y que asegura que estamos a pocos meses de ver la Michael Jordan.

Pero ahora las cosas han llegado a un nuevo extremo, con un curioso hallazgo dentro de un retrato clásico pintado en 1670 en donde la gente en la actualidad se ha maravillado hasta convertir la pieza en un fenómeno viral.

Todo luego de que comenzaran a notar que la pintura se encuentra protagonizada, al parecer, por un individuo que sostiene un smartphone en la mano. Algo completamente imposible si tomamos en cuenta que la pintura data de hace cientos de años y los teléfonos inteligentes ni siquiera tienen dos décadas de existencia.

La pintura que muestra a un viajero en el tiempo que sostiene un smartphone

El retrato en cuestión lleva el título de Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall of a House (Hombre entregando una carta a una mujer en la entrada del salón de una casa). Fue terminado en el año de 1670 por el pintor holandés Pieter de Hooch, perteneciente a la misma escuela de estilo que Rembrandt, y constituye tal vez la pieza más reconocida de este autor.

En la pintura, como su nombre indica, vemos a un mensajero entregando una misiva a una dama de la alta sociedad holandesa del siglo XVII. Durante siglos esa fue la descripción y esa fue la connotación de la obra. Pero ahora alguien ha notado que lo que el mensajero carga en su mano no sería un carta, sino un smartphone:

Imagen: Archivo | Una pintura de hace 350 años se ha vuelto viral luego de que han descubierto una persona sosteniendo un smartphone a plena vista.

La iluminación y el ángulo por la naturaleza del estilo de la pintura lleva a dotar a la misiva de una iluminación oscura, lo que hace ver al sobre prácticamente negro.

Tal detalle ha llevado a que mucho lo interpreten como que en realidad no se trata de una carta, sino de un smartphone, tal vez un Samsung o un iPhone de gama alta, porque estamos ante un retrato de la alta sociedad de aquel entonces.

La idea es cómica obviamente, pero llama la atención cómo ha crecido la idea de que un teléfono inteligente estuvo escondido en ese retrato por siglos.