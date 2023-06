“Mi papi respiró”: Nuevo caso de resurrección sacude Ecuador, hombre que estaba siendo velado en Manta dio señales de vida

Volvió a suceder, un nuevo caso de resurrección se ha hecho viral en las redes sociales, Ecuador se ha convertido en un epicentro de sucesos un tanto inexplicables y que ha dejado atónitos a más de un morador.

A una semana de la vuelta a la vida de Bella Montoya, quien revivió en medio de su velorio en Babahoyo, y quien falleció 7 días después en el hospital del citado sector, el episodio se ha vuelto a repetir, esta vez fue un hombre, quien habría sido declarado muerto este sábado 18 de junio, como consecuencia de un infarto.

De acuerdo con el portal ´TC Televisión´ Alirio Javier Quiroz, de 58 años, había sido declarado muerto un par de horas en el subcentro médico “Daniel Acosta”, del barrio Cuba en la parroquia Eloy Alfaro, sin embargo, al igual que en el primer caso, el hombre estaba siendo velado cuando dio las primeras señales de vida.

“Desde el subcentro lo entregaron en caja… A lo que llegó a la casa, los vecinos que estaban aquí abrieron la caja, lo tocaron y él estaba caliente, tenía lágrimas. Allí lo sentaron y dijeron Alirio está vivo y le empezaron a dar primeros auxilios y mi papi respiró, hizo un resuello. Él movía la boca y a un vecino le apretó la mano”, aseguró Alejandra Quiroz a un medio citado por la cadena televisiva, quien también explicó que esperaron al menos media hora por una ambulancia para volver a trasladar a su papá y que fuese atendido, pero al ver que el vehículo no llegaba, lo llevaron en el carro de la funeraria del que estaban haciendo uso para los servicios del sepelio, pero lamentablemente fue demasiado tarde.

¿Cuál es la información que se maneja desde el centro médico?

El diagnostico de infarto se mantiene, hasta ahora lo que se presume es la existencia o el suceso de un segundo infarto. Franklin Bajaña, jefe del distrito de salud de Manta, Montecristi y Jaramijó, indicó que se está informando e investigando el hecho.

“Le han dado el diagnóstico de infarto, lamentablemente a veces el médico de pronto no tuvo la herramienta necesaria para certificar que ya tuvo un fallecimiento natural. Me indican que el paciente aparentemente volvió a respirar, pero que seguramente le dio un segundo infarto. No tengo el dato exacto, pero lo vamos a investigar”, dijo en exclusiva para Medios Ediasa, Bajaña.